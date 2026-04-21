Falleció un hombre en un refugio del Mides de La Teja: denunció que había sido agredido en la calle

Un hombre de 41 años que vivía en situación de calle falleció este martes por la madrugada en un refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), ubicado en el barrio de La Teja, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la cartera.

Según señalaron desde el Mides a El País, la víctima fue encontrada el lunes por un equipo móvil del ministerio, que hace recorridas durante todo el día.

El hombre les explicó a los funcionarios del Mides que había sido agredido en la vía pública y se sentía mal, por lo que solicitaron asistencia a un equipo médico de SAME. Los médicos determinaron que su situación no ameritaba un traslado a un centro de salud y que podía ingresar a un refugio del Mides, por lo que fue llevado a un centro de La Teja.

Pertenencias de personas en situación de calle en el barrio Cordón, en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez

El hombre llegó al refugio a las 22:55 del lunes. Luego de ser ingresado, el personal del refugio llamó nuevamente a la emergencia médica para valorar la situación del hombre y evaluar si era necesario que fuera trasladado a un centro de salud. De acuerdo con lo que afirma el Mides, a las 00:25 concurrió personal de la UCM al refugio, que entendió que no era pertinente el traslado del hombre.

Más adelante, durante la madrugada del martes, el equipo del refugio volvió a llamar a la emergencia, ya que los funcionarios estaban preocupados por el estado de salud del hombre. La emergencia volvió a concurrir al centro del Mides a las 06:30 y constató el fallecimiento de la víctima.

El Mides unifica sus líneas de ayuda para reportar personas en situación de calle

Luego de presentar una serie de medidas enfocadas en el problema de las personas en situación de calle, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comunicó que unificó las vías de contacto para reportar personas en situación de calle bajo el número 365.

"Tras un procedimiento de evaluación de las vías de contacto utilizadas, se tomó la resolución de unificar los números para optimizar la llegada de información por parte de la población e incrementar la recordación por parte del público", informó la cartera.

Conflictos. El aumento de las personas que viven en la vía pública ha generado varios problemas con vecinos de distintos barrios de la capital. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Así, el Mides lanzó la línea 0800 365 0 para dar información sobre personas en situación de calle por vía telefónica y 091 365 000 en Whatsapp.

Por el momento, el número anterior, 0800 8798, que es la vía de contacto utilizada en el 70% de los casos, seguirá activa mientras se redirecciona al nuevo canal. En tanto, en el interior del país la vía de contacto ante situaciones de personas en intemperie continúa siendo el 9.1.1.

"Las y los uruguayos hacemos red los 365 días del año, porque la calle no es lugar para vivir", sentenció el ministerio.

"Vivir en la calle no es una opción": las medidas del Mides

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, presentaron el pasado martes una serie de medidas enfocadas en el problema de las personas en situación de calle. "Vivir en la calle no es una opción", aseguró el mandatario.

En la conferencia se anunciaron algunas de las más de 40 medidas que, según Civila, ya se empezaron a implementar o se pondrán en marcha en los próximos meses. El objetivo central es no reducir los operativos al invierno sino extenderlos durante todo el año y que tengan varias aristas y no solamente un traslado de la calle al refugio para luego volver a salir.

Orsi aclaró que seguirán en marcha la aplicación de la ley de faltas así como la internación compulsiva en los casos en que se requiera. Además, se valoró la alerta roja que se aplicó en 2025 para la cual se utilizó un plan de evacuación durante todo el invierno, con un aumento de los cupos en los refugios. Sin embargo, la idea es "perfeccionar" lo que ya existe y "encontrar una vuelta para que esto deje de ser un espiral".