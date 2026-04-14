Mides evalúa aplicar “medidas compulsivas” más allá del invierno para quienes viven en la calle, dijo Civila

Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) comparecieron este martes ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, tras ser convocadas por la diputada nacionalista Fernanda Auersperg, exdirectora de Protección Social de la cartera, para informar sobre el desarrollo del Plan Invierno, la situación de las personas que viven en la calle y los “atrasos en los pagos” a organizaciones de la sociedad civil.

En rueda de prensa, el titular del Mides, Gonzalo Civila, dijo que el ministerio “tiene competencias sobre muchos aspectos”, pero otros, vinculados a la atención a las personas en situación de calle, “son responsabilidad de otros organismos del Estado”.

“Por ejemplo, la respuesta de salud o la respuesta que tiene que ver con la aplicación de instrumentos como la ley de faltas que corresponde a otros organismos. Entonces, lo que nosotros hemos decidido, a nivel del gobierno, es que todos los organismos del Estado nos hagamos responsables de cada uno de los que le compete y ante una situación de emergencia sociosanitaria haya una respuesta integral”, explicó.

Así, indicó que el Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) también participará del operativo este invierno, pues se volverá a activar la alerta roja, para evitar muertes de personas en situación de calle por las bajas temperaturas.

En ese sentido, el ministro respondió a quienes sostienen que el gobierno tiene “dificultades con la aplicación de medidas compulsivas” y aseguró que la alerta implica instrumentos como la “evacuación obligatoria”.

Días atrás, en conferencia de prensa junto al presidente Yamandú Orsi, Civila anunció, entre otras medidas, la creación de una aplicación para que la ciudadanía “pueda reportar de manera ágil y sencilla alertas sobre personas en situación de calle” con el fin de “coordinar una respuesta efectiva” por parte del Estado. Actualmente, la app está en “etapa de diseño” y “en pocas semanas” estará operativa, manifestó Civila.

El ministro también se refirió al vínculo con los trabajadores tercerizados de la cartera, que a través del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) han tomado una serie de medidas en reclamo de adeudos salariales.

“El problema estructural vinculado a los pagos de las organizaciones a los trabajadores viene de muchos años atrás. En el 2024 llegamos a tener cuatro meses consecutivos de atraso a algunas organizaciones. Hoy nosotros tenemos la situación de que hay trabajadores que tienen algunos días de atraso en el salario, esto porque las organizaciones no han pagado, y se debieron a situaciones anteriores también de meses de atraso, pero el descenso del problema es producto de medidas que hemos tomado”, afirmó al respecto.

Entre esas medidas, destacó “un puente financiero que permite auxiliar a organizaciones que no están en condiciones de rendir cuentas, o que los procedimientos administrativos no han concluido y necesitan pagar”.

“Es un problema importante igual, a nosotros mientras haya trabajadores que no cobren el salario exactamente en fecha nos va a preocupar, y vamos a estar trabajando con toda la fuerza como hemos venido haciendo hasta ahora para que el problema no solamente descienda, sino que desaparezca”, agregó.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar la ley de faltas y las evacuaciones involuntarias más allá del invierno, Civila no lo descartó y dijo estar abierto “a seguir estudiando herramientas”: “Estamos aplicando la ley de internación involuntaria, vamos a aplicar la evaluación obligatoria en la medida en que la alerta roja esté operativa y estamos dispuestos a evaluar esa herramienta u otras herramientas en el futuro sin ningún complejo”.

En cuanto a los operativos en calle, puntualizó que “el sistema está todos los días recibiendo personas dentro de los cupos de alojamiento que se han venido expandiendo”. Asimismo, expresó que “en un año” se pasó de 5.000 plazas a 8.500, y esas 3.500 personas,” de no haber existido esas plazas, estarían en la intemperie”.

A su vez, resaltó que se está “generalizando la respuesta en el interior”, pues previamente había “solo en cinco departamentos respuesta fuera de invierno”, y ahora hay “servicios 24 horas todos los días del año en 16 departamentos del interior del país que lo necesitan”.

Por su parte, Auersperg indicó que para la oposición hay un Mides “debilitado” y una calle “desbordada”. Y sostuvo que se anunciaron medidas “que básicamente son un listado de muchas medidas que ya existían, hay muy pocas medidas nuevas”.

“Queríamos conocer de primera mano qué alcance van a tener esas medidas, con qué recursos en la integración de qué otros organismos, otros ministerios van a estar actuando. Esa respuesta, en realidad, no fue evacuada por el ministro”, comentó.

La diputada enfatizó que debieron anunciarse “medidas de shock” para enfrentar la situación. Sobre esto, señaló que “el rol del Ministerio del Interior actuando con la ley de faltas, que empezó nuevamente en el mes de marzo, justamente por el reclamo de la ciudadanía, debería estar durante todo el año”.