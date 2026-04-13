Civila reconoció "intermitencias" en número anterior del Mides para reportar personas en situacion de calle

El Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, reconoció este lunes en una rueda de prensa "intermitencias" en el anterior número de WhatsApp del Mides para reportar personas en situación de calle.

El jerarca explicó que ese número presenta problemas "desde que existe". "Este es un servicio que brinda Accesa [contact center, empresa del grupo Antel] a veces por proveedores externos, incluso algunos que no son del país, se pueden general algunos problemas de este tipo," señaló Civila.

Manifestó además que el WhatsApp es "una de las vías" para reportar personas en situación de calle, pero añadió que el 80% de los reportes que se reciben son a través del 0800.

El pasado viernes, El Observador informó que el WhatsApp del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no estaba recibiendo reportes de personas en situación de calle, problema que la cartera no había comunicado.

Gonzalo Civila, ministro de Desarrollo Social. Foto: Ignacio Sánchez.

De acuerdo al citado medio, desde hacía días los mensajes que se enviaban a ese número aparecían con un solo tic (confirmación de que el mensaje fue enviado pero no recibido). Posteriormente, el Mides actualizó sus números de contacto para estas situaciones.

"Hemos hecho un cambio en nuestras vías de comunicación, es muy importante que la ciudadanía lo sepa", manifestó Civila.

En ese sentido, dijo que se pasó a un servicio que es "mucho más recordable para la gente, que tiene que ver con algo que anunciamos con el presidente de la República (Yamandú Orsi), que es la atención los 365 días del año", y reiteró los nuevos números de para reportar la presencia de personas en situación de calle: 0800 3650 y 091 365 000.

El Mides unificó sus líneas de ayuda para reportar personas en situación de calle

En un comunicado publicado el pasado viernes, el Mides anunció que "renueva" sus teléfonos para recibir información sobre personas en situación de calle.

"En un proceso de mejoras llevado a cabo por el ministerio, las vías de contacto se unificaron bajo el número 365 para asegurar la efectividad del contacto de quienes quieran pedir la atención por personas a la intemperie en Montevideo", señala el comunicado.

En ese sentido, subrayan que luego de un "procedimiento de evaluación" de las vías de contacto utilizadas, se resolvió unificar los números "para optimizar la llegada de información por parte de la población e incrementar la recordación por parte del público".

Indican que, por el momento, la vía de contacto utilizada en el 70% de las llamadas ese el 0800 8798 (el número anterior). Esa línea continuará activa y rediccionará al nuevo número (0800 3650).

En tanto, en el interior del país, la vía de contacto para reportar la presencia de personas a la intemperie continúa siendo el 911.