"No fue un fallecimiento en la vía pública": Civila habló sobre muerte de hombre en situación de calle

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, se refirió este jueves al fallecimiento de una persona en situación de calle y dijo que la muerte "no fue en la vía pública". “Falleció con asistencia médica. Hacía una hora y media que estaba recibiendo asistencia médica, no fue un fallecimiento en la vía pública. Falleció de un infarto", indicó Civila.

El ministro dijo en Arriba Gente (Canal 10) que durante el correr este año han tenido otras situaciones como esta. "Las personas que viven en situación de calle o que han pasado por trayectorias de situación de calle, fallecen, tienen problemas de salud; eso, como cualquier ser humano, es abordado por un equipo de salud”, dijo Civila.

En ese sentido, agregó que “cuando hay un fallecimiento bajo asistencia médica, no se suele referir a esto como un fallecimiento en situación de calle”.

Pertenencias de personas en situacion de calle frente a las oficinas de CX10 Radio Continente, en el barrio Cordon de la ciudad de Montevideo. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

"Sí es una persona con una trayectoria de situación de calle, por lo que los vecinos comentan respecto de haberla visto en otros momentos; no teníamos nosotros la identificación de la persona", indicó.

Además, dijo que no se cuenta con información para realizar un cruce de datos y poder conocer quién era. "Tenemos una hipótesis de quién es, por otras intervenciones que se han hecho en la zona en otros momentos, y sobre esta hipótesis estábamos cruzando datos", explicó.

Civila dijo que en este caso el Mides recibió una alerta sobre este hombre en el entorno del mediodía del martes. "El equipo del Mides inmediatamente fue, vio a la persona en un estado de salud preocupante y llamó inmediatamente a la emergencia médica, que vino enseguida y actuó", relató Civila.

Persona que falleció había tenido siete intervenciones del Mides

El hombre murió este martes en Montevideo producto de un paro cardíaco. Contaba con múltiples intervenciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) entre 2020 y 2024.

Según informaron el pasado miércoles a El País fuentes policiales, ingresó la llamada de un hombre al 911 asegurando que otro, que vivía en la calle, había estado desde hace muchas horas acostado en la misma posición. En paralelo fue alertado el Mides, que envió un equipo técnico al lugar. Al llegar, se encontraron con que "evidentemente tenía que actuar emergencia médica", dijeron desde la cartera a El País, por lo que solicitaron asistencia.

Una persona duerme en la calle Foto: archivo El País.

Cuando llegó el patrullero del 911, el equipo médico estaba atendiendo al hombre. Mientras era trasladado en una ambulancia, falleció de un paro cardíaco a pesar de los trabajos que se hicieron para reanimarlo.

En la tarde del miércoles, desde el Mides dijeron a El País no saber "si era una persona en situación de calle o no".

Y añadieron: "el Mides no tiene información de la identidad de la persona como para ver su vinculación al sistema".

Según datos a los que accedió El País, el hombre no tenía antecedentes penales, pero había tenido unas siete intervenciones de la cartera en operativos para personas en situación de calle.