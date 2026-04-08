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El País Información Sociedad

Murió hombre señalado por vecinos como persona en situación de calle; había tenido siete intervenciones del Mides

Desde la cartera dijeron a El País que para la tarde este miércoles todavía no sabían "si se trataba de una persona en situación de calle o no".

El País
El País
08/04/2026, 18:16
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Pobreza en Montevideo
Pertenencias de personas en situacion de calle.
Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

Un hombre señalado por vecinos del barrio Aguada como persona en situación de calle murió este martes producto de un paro cardíaco. Contaba con múltiples intervenciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) entre 2020 y 2024.

Según informaron a El País fuentes policiales, ingresó la llamada de un hombre al 911 asegurando que otro, que vivía en la calle, había estado desde hace muchas horas acostado en la misma posición. En paralelo fue alertado el Mides, que envió un equipo técnico al lugar. Al llegar, se encontraron con que "evidentemente tenía que actuar emergencia médica", dijeron desde la cartera a El País, por lo que solicitaron asistencia.

Cuando llegó el patrullero del 911, el equipo médico estaba atendiendo al hombre. Mientras era trasladado en una ambulancia, falleció de un paro cardíaco a pesar de los trabajos que se hicieron para reanimarlo.

En la tarde de este miércoles, desde el Mides dijeron a El País no saber "si era una persona en situación de calle o no".

Y añadieron: "el Mides no tiene información de la identidad de la persona como para ver su vinculación al sistema".

Según datos a los que accedió El País, el hombre no tenía antecedentes penales, pero había tenido unas siete intervenciones de la cartera en operativos para personas en situación de calle.

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