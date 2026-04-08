Bebé que se intoxicó con droga con Río Negro se encuentra bajo cuidado del INAU y está fuera de peligro

La niña de un año y tres meses que había dado positivo a un examen de sustancias estupefacientes en Fray Bentos se encuentra fuera de peligro. Según informó a Subrayado el director del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) en Río Negro, Pablo Ferreyra, la menor está bajo amparo de la institución hasta que la Justicia resuelva el caso.

"No hay riesgo sobre la salud de la niña", dijo Ferreyra. El jerarca explicó que en estos momentos los equipos del INAU trabajan en las acciones para hacer frente a esta situación que consideró "atípica".

"No es frecuente que trabajemos con este tipo de situaciones, los desafíos de estos tiempos también implican que estas cosas pueden estar sucediendo", manifestó Ferreyra.

Asimismo afirmó que los equipos del INAU realizarán un "relevamiento" de las posibles opciones de cuidado que puedan ser las más óptimas para la actual situación.

"Los equipos de INAU van a hacer un relevamiento de las opciones de cuidado que puedan ser las mejores para esta situación, bajo el amparo nuestro o en modalidad de algún referente familiar que se pueda hacer cargo o una familia de acogimiento de las cuales disponemos también para dar respuesta a estas situaciones, en el entendido de que es una niña muy pequeña que necesita de los cuidados más adecuados posibles para su desarrollo", señaló.

"Es una niña muy pequeña que necesita de los cuidados más adecuados posibles para su desarrollo", agregó Ferreyra.

Padre de la bebé sería consumidor habitual

El jefe de Policía de Río Negro, Williams García, indicó en conferencia de prensa este martes que la intoxicación de la bebé se constató "luego de que sus padres la llevaran al hospital, primero el sábado y luego el domingo".

Tras su detección, los padres fueron sometidos a los mismos estudios, los que arrojaron resultado positivo en el padre y negativo en la madre. Ahí comenzó la atención policial, ya que desde el hospital contactaron a la Policía.

Ambulancia de Asse del Hospital de Fray Bentos circulando por Av. 18 de Julio en la ciudad de Fray Bentos. Estefania Leal/Archivo El Pais

La fiscal Guillermina Chouhy dispuso que la menor quedara bajo atención médica y cuidada en la órbita del INAU, señaló García en declaraciones consignadas por Impacto Noticias. El padre manifestó "ser un consumidor habitual" y dijo que "otras personas concurren al domicilio a consumir".

Finalmente, los padres no declararon ante la Justicia, a solicitud de su abogado. Ambos se encuentran en libertad, pero en calidad de emplazados. Se dispuso que no podrán acercarse a su hija hasta que se resuelva el caso.

A la bebé se le realizó una extracción de sangre que fue enviada al Instituto Técnico Forense, para determinar el grado de intoxicación.