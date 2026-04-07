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El País Información Policiales

Robo y amenazas en Nueva Helvecia: la Jefatura de Colonia investiga el asalto a dos jóvenes de la zona

Una madre denunció en las últimas horas que un hombre desconocido abordó a sus hijos en plena calle y le robó a uno de ellos una tarjeta de débito. Policía busca identificar al autor del hurto.

El País
El País
07/04/2026, 17:57
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Jefatura de Policía de Nueva Helvecia
Jefatura de Policía de Nueva Helvecia
Foto: Google Maps/Roger Rolón

La Jefatura de Policía de Colonia informó este martes en un comunicado que una madre denunció ante la Seccional 5.ª de Nueva Helvecia que sus hijos sufrieron un robo por parte de un desconocido.

De acuerdo al comunicado, los dos hijos de la mujer circulaban por la calle Grito De Asencio, cuando fueron abordados por un hombre que, tras realizar una amenaza a los jóvenes, logró robarle a uno de ellos una tarjeta de débito.

Actualmente, personal de la Zona Operacional N.º II se encuentra a cargo de la investigación, realizando actuaciones y analizando la información para identificar y encontrar al autor del robo.

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