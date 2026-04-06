Intendencia de Montevideo trabaja en registro de cuidacoches para frenar abusos y violencia en eventos

El prosecretario de la Intendencia de Montevideo (IMM), Diego Olivera, dijo este lunes que la comuna capitalina se encuentra trabajando en un registro de cuidacoches. El jerarca de la comuna capitalina manifestó que las autoridades deben "cortar situaciones de abuso y violencia de personas que ofician de cuidacoches".

"[Esas personas] no necesariamente se dedican a la función de cuidacoches, pero tienen estrategias de sobrevivencia en el espacio público, tienen problemas de comportamiento, dadas situaciones de adicciones o trayectorias de vida muy conflictivas", dijo Olivera en diálogo con Informativo Sarandí.

En ese sentido, sostuvo que en eventos masivos, estas personas "incluso desplazan a cuidacoches que habitualmente están instalados en ese lugar, y cobran un monto fijo, realizan amenazas o hacen destrozos en los autos".

El jerarca dijo que trabajan junto a la Policía Nacional para "perseguir" estas situaciones donde "hay delitos involucrados o Ley de Faltas para aplicar si son casos de mendicidad abusiva" y, en ese sentido "defender al buen cuidacoche".

Diego Olivera. Foto: Leonardo Mainé

"Esto no quiere decir que nosotros nos resignemos a que esa persona no pueda tener una mejor salida laboral", dijo Olivera. En esa línea, añadió que desde la intendencia buscan "jerarquizar" el registro de cuidacoches ya existente.

Ante la consulta de si al formalizar a los cuidacoches no se empezaría a normalizar la tarea, Olivera sostuvo que desde la IMM lo ven como "una manera de tener un mejor control de la situación".

"Es un oficio, es una forma de ganarse el pan que existe hace mucho tiempo en la ciudad, tenemos que asumir en el mercado formal no hay trabajo para todo el mundo, hay gente que se desenvuelve en la economía informal, y cuidar coches es uno de esos trabajos", manifestó.

El jerarca dijo que no aspiran a una ciudad con más cuidacoches, pero sí "a poder peinar y separar al que hace bien las cosas, darle una identificación, y al que no, corregirlo".

Cuidacoche en Parque Batlle. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

"El asunto es que se trate con respeto al vecino con el que se interactúa, esa es la frontera que no podemos traspasar", dijo Olivera, En ese sentido, dijo que cuando el cuidacoches "se transforma en una persona que puede resultar agresiva y puede llegar al hecho de pinchar una rueda"; "ahí se traspasa un límite en donde se infringen normas, y las autoridades tenemos que actuar".

Olivera descartó un pago de la comuna para quien realice tareas de cuidacoches estando bajo el registro: "No está previsto un subsidio, eso algo que no entra dentro de nuestras posibilidades presupuestales, ni en nuestro enfoque de política pública".

"Te va a salir carísimo": la amenaza de un cuidacoches y el posterior destrozo de autos en Parque Rodó

Durante la noche del jueves 19 de marzo, vecinos y conductores que circularon por la zona del Parque Rodó denunciaron una seguidilla de ataques vandálicos contra vehículos estacionados, un fenómeno que parece repetirse sistemáticamente en áreas de alta concurrencia nocturna. La problemática, que fue reportada en zonas como el Parque Batlle, se concentró esta vez en las inmediaciones de la calle Julio María Sosa, cerca del Teatro de Verano, el Club de Golf y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.

El detonante de la denuncia pública fue el testimonio de María Estela Moreno, directora de la productora Vitamina, quien relató una secuencia de amenazas y daños materiales a vehículos en la calle Sosa. Según relató a El País, la situación comenzó con una advertencia explícita por parte de un cuidacoches tras no recibir dinero por adelantado: "Esto te va a salir carísimo", fue la frase que marcó el inicio de una noche que terminó con al menos diez vehículos con vidrios destrozados y puertas forzadas.

Amenazas y falta de controles en la zona del Club de Golf

El relato de Moreno pone el foco en la presencia de cuidacoches que no cuentan con la identificación correspondiente de la Intendencia de Montevideo (IMM). Moreno detalló que, "pese a vestir chalecos fluorescentes, los individuos no estaban registrados". La situación se agravó cuando, ante la falta de cambio —contaban únicamente con un billete de mil pesos—, los conductores decidieron abonar a su regreso.

La advertencia de una vecina que paseaba a su perro en el lugar fue premonitoria: "No lo dejen acá, en este sector no hay cámaras y por eso hacen esto", les indicó, sugiriendo el traslado hacia Bulevar, donde hay cámaras de seguridad.

Auto destrozado en la zona del Parque Rodó, cerca del Teatro de Verano. X: @maestelamoreno.

Al finalizar la actividad en el Teatro de Verano, el escenario en la calle Julio María Sosa era de destrucción. No se trató de simples pedradas, sino de un trabajo dirigido. "No era una piedra, tenían una herramienta", explicó Moreno, señalando que varios autos presentaban las puertas forzadas mediante el uso de palancas. Aunque en su caso no hubo robo de pertenencias por la ausencia de objetos de valor, el daño estructural en los vehículos fue generalizado.

Los responsables, descritos como un grupo de tres o cuatro personas que se coordinaban entre sí, ya se habían retirado del lugar para cuando los propietarios regresaron a sus autos. Moreno explicó que no hizo la denuncia policial en la seccional ya que "era tarde" y "temprano en la mañana del viernes" tenía que trabajar.