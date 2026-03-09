¿Prohibir la actividad de cuidacoches en Montevideo? Ediles redactan proyectos para aumentar controles

Ediles de Montevideo realizaron en las últimas horas una serie de propuestas para limitar o eliminar la actividad de los cuidacoches en la capital, en un momento en el que abundan. Algunos plantean directamente la prohibición, mientras otros se inclinan por quitar de las calles a todos quienes no cuenten con autorización de la Intendencia de Montevideo (IMM).

El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez envió a la Junta Departamental un proyecto, al que accedió El País, que afirma que "existe un problema creciente vinculado a las condiciones de seguridad y convivencia en el espacio público debido al aumento sostenido de personas en situación de calle, circunstancia que en numerosos casos genera situaciones de intimidación, amenazas o alteraciones del orden público".

"En diversos espacios públicos se constata la presencia de personas que ejercen actividades como cuidacoches sin habilitación municipal, o que realizan prácticas intimidatorias o violentas hacia los ciudadanos, lo cual constituye una alteración del uso adecuado del espacio público", añade el texto.

Dice el edil Rodríguez que "el gobierno departamental debe actuar en coordinación con los organismos nacionales competentes para abordar esta problemática desde una perspectiva integral", por ejemplo articulando con el Ministerio del Interior.

El artículo 1 del proyecto de decreto indica: "Prohíbase en todo el territorio del departamento de Montevideo el ejercicio de actividades de cuidacoches en la vía pública, independientemente de que cuenten o no con habilitación o permiso municipal, por entenderse que dicha actividad resulta incompatible con el adecuado uso del espacio público, el libre tránsito y la convivencia ciudadana".

También encomienda a la IMM a "implementar mecanismos de reconversión laboral para aquellas personas que actualmente se encuentren registradas o habilitadas" para ejercer como cuidacoches, "promoviendo instancias de capacitación, formación y alternativas de inserción en otras tareas o programas laborales".

En el artículo 4 se señala que "cuando se verifique el ejercicio de actividades irregulares o conductas que alteren el orden público", la IMM "deberá realizar las actuaciones y denuncias correspondientes ante la Justicia".

3.000 cuidacoches no registrados en Montevideo

Otro edil de la Coalición Republicana, en este caso del Partido Colorado, planteó también en las últimas horas que la IMM trabaje para retirar de las calles a los cuidacoches que no cuentan con actividad registrada.

Según escribió el curul Federico Paganini en X, la idea es que la IMM "en conjunto con el Ministerio del Interior aplique la ley de faltas a los 3.000 cuidacoches no registrados en Montevideo" porque "la situación no da para más".

"La actividad de los cuidacoches se encuentra regulada", dice el proyecto de moción, y añade que para estar inscripto hay requisitos como ser mayor de 18 años, tener documento de identidad vigente, certificado de buena conducta, carné de salud y mencionar la calle en la que se trabajará.

Sin embargo, el texto cita información oficial que indica que hay 3.000 cuidacoches no registrados, que se suman a los 622 sí inscriptos. Además, el proyecto afirma que "en el último tiempo se han presenciado múltiples casos de hostigamiento, amenazas y daños por parte de cuidacoches no regulados hacia ciudadanos que estacionan sus vehículos en la vía pública".

De todas formas, Paganini planteó en su proyecto que "resulta necesario proteger el trabajo, la salud y la reputación de los cuidacoches debidamente regulados", y para ello la IMM "debe asignar recursos humanos y económicos suficientes para realizar controles efectivos sobre esta actividad". Además, se debe "solicitar la colaboración del Ministerio del Interior" y efectuar "operativos de fiscalización periódicos".