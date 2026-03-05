"Te la voy a romper toda": el video de un ataque a piedras a una camioneta en pleno Parque Rodó

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga un hecho de violencia ocurrido en la zona de Parque Rodó, cuando un hombre arrojó piedras y dañó la camioneta de una mujer. Ocurrió en el cruce de Carlos María Maggiolo entre las calles Benito Nardone y Julio María Sosa.

En un video, que se viralizó en redes sociales, se observa a un hombre increpando a una mujer porque no le dio dinero cuando ella estacionó en el cruce antes mencionado. "A vos no te importa lo que yo haga. El que va a pagar con cárcel soy yo, no vas a ser vos amiga", desafió el hombre de 34 años, poseedor de seis antecedentes penales.

Acto seguido, el hombre agarró una piedra y, antes de lanzarla al vehículo, expresó: "Te la voy a romper toda a la camioneta". Luego continuó lanzando piedras contra el vehículo, tanto en el costado como en la parte de atrás.

Un vecino de la zona le gritó: "Pará flaco, ¿qué hacés?". El hombre respondió y dijo: "¿Vas a pagar o no?", mientras buscó más piedras para seguir haciéndole daño al auto. "No importa, yo lo pago con cárcel amiga, lo pago con prisión", repitió, dirigiéndose a la mujer.

El vecino de la zona le insistió en que se detuviera: "Pará, ¿qué hacés? ¡Ya está!". Según informaron a El País fuentes policiales, el hecho está siendo investigado luego de que se presentó la denuncia.

Hombre tiró piedras a una camioneta en el barrio Parque Rodó. Foto captura de video.

Finalmente, personal policial concurrió al lugar, donde se les brindó información del hecho de violencia y testigos aportaron registros fílmicos. La Policía detuvo al hombre, que manifestó sentirse "descompensado", por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde permanecía internado al momento de las actuaciones.

La Fiscalía de Flagrancia de sexto turno dispuso actuaciones y relevamiento de cámaras de videovigilancia.

Hombre tiró piedras a una camioneta en el barrio Parque Rodó Foto captura de video.

Rotura de vidrios y hurtos en Parque Batlle

Vecinos del barrio Parque Batlle denunciaron la rotura de vidrios y hurtos en vehículos estacionados en la vía pública. Señalan que los hechos ocurren a diario y apuntan a personas en situación de calle. “El efecto de ver vidrios rotos en la calle es desde hace muchos años, pero es una parte nada más de la gran problemática que tiene la seguridad de Parque Batlle”, expresó una vecina al noticiero de Telenoche (Canal 4).

Por otro lado, indicó que además de los daños en autos “roban a vecinos” y que “todos los días se llevan lo que haya” dentro de los vehículos. Los vecinos sostienen que en matorrales de la zona duermen personas en situación de calle y que, según afirman, quienes cometen hurtos se esconden allí. Añaden que en horas de la noche, si alguien pasa caminando solo, puede ser víctima de robo.