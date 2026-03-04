La Policía busca a tres hombres por dos homicidios en barrios de Montevideo: quiénes son y qué se sabe
El Ministerio del Interior solicita colaboración para localizar a los sospechosos de crímenes ocurridos en los barrios Cerro y Plácido Ellauri entre enero y febrero de este año.
El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para localizar a tres hombres requeridos por dos asesinatos, uno ocurrido el 12 de enero en el barrio Cerro y otro el 13 de febrero en Plácido Ellauri.
El crimen ocurrido en el Cerro, en pasaje La Vía y Camino Paso de Morlan, culminó con el asesinato de un joven de 19 años y otro de 20 resultó herido. Por este homicidio la Policía busca a Alexander Rodríguez Velásquez de 27 años y a Gonzalo Rodríguez Velásquez de 24 años por su participación en el crimen.
Por otro lado, el ministerio solicita la colaboración de la población para localizar a Marcelo Alejandro García Piñeyro de 28 años, quien se encuentra requerido por su participación en un homicidio cometido el 13 de febrero pasado en Montevideo. En este caso la víctima fue un hombre de 29 años, ultimado en la zona de Matilde Pacheco y Julio Da Rosa.
El hombre fue encontrado con múltiples heridas de arma de fuego, siendo trasladado a un centro de salud, donde personal médico constató su fallecimiento.
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