Interpol y Policía de Salto buscan a hombre que se fugó de prisión domiciliaria: emitieron alerta roja

Un hombre que estaba en prisión domiciliaria es intensamente buscado por la Policía de Salto luego de fugarse de su casa. Se le había otorgado el beneficio de cumplir la condena en su domicilio por una afección de salud.

Por ahora, no hay datos sobre su paradero. La Justicia de Salto informó que se trata de Carlos Damián Araújo, un recluso que está condenado por reiterados delitos de receptación, tráfico de armas y municiones, y también por tráfico de estupefacientes.

El delincuente se fugó el pasado mes de enero cuando una jueza subrogante, durante la Feria Judicial Mayor, le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria porque debía realizarse una intervención quirúrgica. En esos días fue que el delincuente aprovechó para desaparecer y se lo sigue buscando hasta ahora.

Patrullero policial. Foto: Estefania Leal/Archivo El Pais

Creen que puede estar en el litoral argentino

Las autoridades presumen que puede estar en el litoral argentino e Interpol emitió una alerta roja, ya que también lo están buscando. La Policía de Salto realizó varios allanamientos en las últimas horas en la ciudad litoraleña y esperan poder dar con el sujeto, que es considerado peligroso.

Las autoridades judiciales también señalaron que quienes estén colaborando con el ocultamiento de esta persona serán sancionados en base a lo establecido por el artículo 185 del Código Penal, que dice que "el particular que de cualquier manera, procurare o facilitare la evasión de un preso, o detenido por delito, será castigado con seis meses de prisión a seis años de penitenciaría".

Hasta el momento no hay datos en relación a esta persona pero la Policía solicita a la población que colabore con su captura, aportando datos al 911.