Gianina García Troche fue trasladada a una cárcel de máxima seguridad: el momento de su ingreso

Gianina García Troche ingresó este viernes al Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, siendo trasladada desde la prisión militar de Viñas Cue de Asunción (Paraguay). La esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue destinada al Pabellón de Máxima Seguridad para Mujeres, según confirmó oficialmente el Ministerio de Justicia paraguayo.

El operativo de traslado se desarrolló bajo un fuerte despliegue de seguridad, siguiendo los protocolos vigentes para casos de alto perfil y contando con una coordinación interinstitucional que buscó garantizar la integridad física tanto de la interna como del personal interviniente, indicaron desde el ministerio judicial.

Al llegar al recinto, García Troche fue sometida a los controles médicos de rigor, la verificación de identidad y el registro administrativo correspondiente antes de quedar bajo la administración directa del sistema penitenciario.

🔴 Gianina García Troche fue trasladada a la cárcel Martín Mendoza



🔸 De esta forma llegaba la esposa de de Marset al pabellón de mujeres de la cárcel de máxima seguridad. #ComunidadMonumental pic.twitter.com/5KparkJszK — Monumental AM 1080 (@AM_1080) February 20, 2026

Protocolos en el Pabellón de Máxima Seguridad para Mujeres

El ingreso de García Troche al penal "Martín Mendoza" no fue un procedimiento ordinario. Las autoridades activaron medidas especiales de vigilancia que rigen para el pabellón de máxima seguridad, donde la interna permanecerá a disposición de la normativa legal vigente.

Tras la revisión médica obligatoria, se notificó que el proceso se realizó sin incidentes, cumpliendo con la custodia necesaria para una de las figuras más buscadas por la justicia regional en el marco de las investigaciones sobre el crimen organizado.

COMUNICADO OFICIAL



El Ministerio de Justicia informa que, hoy 20 de febrero de 2026, la persona privada de libertad Gianina García Troche ha ingresado al Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, Pabellón de Máxima Seguridad para Mujeres, en cumplimiento de la… pic.twitter.com/z6rlByLFqL — Ministerio de Justicia (@MJusticiaPy) February 20, 2026

Gianina García Troche, pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Foto cedida a El País.

Situación judicial de Gianina García Troche

La reclusión en este centro especializado responde directamente a la orden de las autoridades judiciales. Con el registro administrativo y la verificación de identidad completados este 20 de febrero, la administración del Ministerio de Justicia asume la responsabilidad total sobre la permanencia de la interna.

El caso continúa bajo la lupa del Juzgado Penal de Garantías Especializado, que determinará los siguientes pasos procesales mientras la mujer de Marset cumple su detención en el régimen de máxima seguridad.

El pasado 14 de enero una jueza de Paraguay ratificó la medida de prisión preventiva contra Gianina García Troche, investigada por supuesto lavado de activos y considerada la expareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien permanece prófugo.

García Troche está detenida en Paraguay desde mayo de 2025, después de que fuera arrestada en España, desde donde fue extraditada.

Gianina García Troche siendo trasladada por Interpol. Foto: captura de video.

La imputación en su contra hace parte de la investigación abierta en Paraguay tras el operativo A Ultranza Py de 2022, que es considerado el más grande ejecutado hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

La Fiscalía la acusa de presuntamente introducir "al sistema financiero paraguayo millonarios montos provenientes del tráfico de drogas, utilizando mecanismos sofisticados de ocultamiento de bienes y fondos".