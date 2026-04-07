Sexto día de Artemis II en el espacio: el récord que se logró superar, el hito alcanzado y cómo sigue la misión

Los cuatro astronautas de Artemis II entraron ayer lunes a la órbita lunar, marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.

Pero Artemis además registró un récord ayer lunes: la nave Orión de la NASA se convirtió en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando al Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 kilómetros.

Artemis II superó esta marca en 6.600 kilómetros a las 12:57 horas del centro de Estados Unidos (14:57 de Uruguay).

La misión también rompió también el récord del mensaje que ha viajado “más lejos” en la historia de la humanidad, pues el director de Vuelo de la NASA, Brandon Lloyd, junto a otros funcionarios espaciales, enviaron un correo electrónico a la tripulación.

“Aquí, desde la ‘Cabina de la Integridad’, al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana”, declaró el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.

“Continuaremos nuestro viaje adentrándonos aún más en el espacio antes de que la Madre Tierra logre atraernos de regreso hacia todo aquello que tanto apreciamos. Pero, lo que es más importante, elegimos este momento para desafiar a esta generación, y a la siguiente, a asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo”, añadió Hansen.

Los cuatro astronautas de Artemis II, Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, establecieron su propio récord de distancia con respecto a la Tierra al alcanzar los 406.777 kilómetros de nuestro planeta.

Personal de la NASA posa para una foto grupal en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Foto: AFP

El registro del Apolo 13 data de 1970, cuando la misión que popularizó la frase: “Houston, tenemos un problema”, sufrió un falló técnico que la obligó a rodear la Luna aprovechando su gravedad para impulsarse de regreso a la Tierra.

Uno de los momentos clave de la órbita lunar de Artemis II será el paso de los astronautas por la cara oculta de la Luna, que les permitirá fotografiar y ver con sus propios ojos esta parte del satélite.

La última vez que un ser humano contempló en primera persona esta región de la Luna, que se oculta de nuestro planeta por la rotación sincrónica del satélite, fue en 1972, cuando la tripulación del Apolo 17 se convirtió en la última expedición en pisar la superficie lunar.

La misión Artemis II saldrá de la influencia lunar hoy martes a las 13:25 de Uruguay, en el marco de su regreso a la Tierra. La NASA aspira a un alunizaje en 2028, es decir, antes del final del mandato del presidente Donald Trump. EFE, AFP

Se muestra la luna a través de una ventana de la nave espacial Orión el 6 de abril de 2026 Foto: AFP

Dos nuevos Cráteres: Integrity y Carroll

La confirmación de que se superó el récord de Apolo 13 en distancia recorrida desde la Tierra, fue uno de los logros más destacados del viaje de Artemis II hasta ahora. El astronauta Jeremy Hansen dijo que el momento estaba pensado “para desafiar a esta generación y a la siguiente, para asegurarnos de que este récord no dure mucho tiempo”. La tripulación propuso designar dos cráteres hasta ahora sin nombre: uno en honor al apodo d esu nave espacial: “Integrity”. El otro, “Carroll”, en honor de la difunta esposa del comandante de la misión, Reid Wiseman, que murió de cáncer. “Es un punto brillante en la Luna”, dijo Hansen, con la voz quebrada por la emoción. “Y nos gustaría llamarlo Carroll”. Los astronautas se abrazaron, y en el control de la misión en Houston se guardó un momento de silencio. “Cráteres Integrity y Carroll, recibido fuerte y claro. Gracias”, dijo Jenni Gibbons, desde el control de la misión en Houston.