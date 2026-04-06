Así será el sobrevuelo lunar de Artemis II: los fenómenos que vivirán los astronautas al rodear la Luna

La misión Artemis II volará este lunes alrededor de la Luna por primera vez en más de medio siglo. El viaje no solo representa el regreso de seres humanos a las proximidades del satélite, sino que además establecerá un nuevo hito de distancia en la historia de la exploración espacial: la tripulación llegará a estar a 406.772 kilómetros de la Tierra, superando por 6.600 kilómetros el récord que ostentaba la accidentada y célebre misión del Apolo 13.

A diferencia de las misiones del siglo pasado, que realizaban órbitas a unos 110 kilómetros de la superficie, la nave de Artemis II seguirá una trayectoria que la situará a 6.500 kilómetros en su punto más cercano. Esta distancia estratégica permitirá a los tripulantes —entre los que se encuentran por primera vez una mujer, Christina Koch; un hombre negro, Victor Glover; y un astronauta no estadounidense, el canadiense Jeremy Hansen— observar la totalidad del satélite natuaral y entrenar su ojo clínico para aportar datos geológicos clave a los científicos en la Tierra.

¿Cómo será el sobrevuelo lunar de Artemis II?

El histórico sobrevuelo tendrá una duración aproximada de siete horas. La actividad comenzará a las 14:45, hora del este de Estados Unidos (15:45 de Uruguay), y está previsto que finalice sobre las 21:20 (22:20 de Uruguay). La NASA dispondrá de una cobertura especial a través de su página web oficial y en plataformas como YouTube, Amazon y Netflix, la cual contará con los comentarios en directo de expertos desde el Centro de Control de Misión en Houston y de los propios tripulantes. La agencia estadounidense ya advirtió que la calidad de la señal de video podría sufrir degradaciones o verse deficiente por momentos.

El momento de mayor tensión de la jornada ocurrirá cuando la nave se desplace por la cara oculta de la Luna. Durante un lapso estimado de 40 minutos, las comunicaciones con la Tierra serán completamente nulas, generando un vacío absoluto de contacto. Los astronautas podrán observar regiones lunares que hasta el momento solo habían sido capturadas por dispositivos robóticos y tendrán el desafío de describir las formaciones geológicas con la mayor precisión posible para la comunidad científica.

Una última mirada a la Luna antes del sexto día de vuelo de Artemis II Foto: NASA

Un eclipse solar único y el regreso del "amanecer de la Tierra"

Hacia la fase final del recorrido, la tripulación experimentará un fenómeno astronómico excepcional: un eclipse solar que se extenderá por unos 53 minutos. Al quedar la nave perfectamente alineada entre la Luna y el Sol, la estrella desaparecerá de la vista de los astronautas. Este bloqueo les otorgará una oportunidad única para estudiar de primera mano la corona solar —la atmósfera más externa del Sol—, que se manifestará ante sus ojos como un halo luminoso. Además, el equipo se mantendrá alerta para registrar posibles destellos lumínicos derivados de impactos de meteoritos contra el suelo lunar.

Otro de los grandes atractivos visuales del viaje será la recreación del mítico "amanecer de la Tierra". En un punto de la trayectoria, los tripulantes verán a nuestro planeta desaparecer y luego emerger por detrás del horizonte lunar. Esto les permitirá emular la icónica fotografía capturada por William Anders durante la misión del Apolo 8 en 1968, aquella donde el azul terrestre contrastaba con la inmensa oscuridad espacial y el relieve monocromático de los cráteres lunares en el primer plano.

Con información de AFP