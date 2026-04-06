Misión Artemis II rumbo a la Luna, en vivo: últimas noticias del sexto día de viaje hacia la órbita lunar
La tripulación, compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen está a pocas horas de entrar en la órbita lunar. Seguí la transmisión en vivo.
Los astronautas de la misión Artemis II iniciaron este lunes la fase final de su aproximación a la Luna, al alcanzar el punto de inflexión donde la gravedad lunar ejerce una atracción mayor sobre la nave que la gravedad de la Tierra.
- La misión se encuentra a unos 63.000 kilómetros de la Luna y a unos 374.000 kilómetros de la Tierra
- A bordo de la cápsula viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen
- El objetivo final de la NASA es lograr un alunizaje tripulado en el año 2028.
Seguí las últimas noticias de la misión Artemis II.
8:50 | La tripulación de Artemis II verá un eclipse solar total
Los cuatro astronautas de la misión Artemis II tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar cuando realicen este lunes un sobrevuelo sobre la cara oculta de la Luna, con lo que batirán el récord histórico de distancia alcanzado por la humanidad.
Podrán observar el espectáculo astronómico que tendrá una duración de casi una hora hacia el final de la ventana de sobrevuelo de seis horas programada para este 6 de abril.
8:00 | Artemis II inició la fase final de su aproximación a la Luna
La nave Orion utilizará la gravedad lunar para impulsarse en un sobrevuelo que llevará a la tripulación a una distancia récord, superando cualquier punto del espacio alcanzado por el ser humano hasta la fecha.
We're going farther than ever before 🚀— NASA (@NASA) April 6, 2026
Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon.
Coverage begins at 1 p.m. EDT (1700 UTC). Watch Artemis II make history:… pic.twitter.com/hCOVQPkxUF
La misión, iniciada el miércoles, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar el lunes alrededor de las 04:42 GMT (01:42 en Uruguay) y pronto llevará a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972.
En esta etapa la misión se encuentra a unos 63.000 kilómetros de la Luna y a unos 374.000 kilómetros de la Tierra, dijo un funcionario de la NASA durante la transmisión directa del evento.
La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación en la que se ve la Luna y su Cuenca Oriental.
-
Astronautas de Artemis II vieron “la parte oscura” de la Luna y cuentan su travesía todavía en curso
La NASA publicó una fotografía de la cara oculta de la Luna, captada por tripulación de la misión Artemis II
Artemis II: lo que pasó en las primeras horas de la misión rumbo a la órbita de la Luna
¿Cómo van al baño los astronautas de Artemis II? Así se higienizan y gestionan los residuos
¿Encontraste un error?