Los astronautas de la misión Artemis II iniciaron este lunes la fase final de su aproximación a la Luna, al alcanzar el punto de inflexión donde la gravedad lunar ejerce una atracción mayor sobre la nave que la gravedad de la Tierra.

La misión se encuentra a unos 63.000 kilómetros de la Luna y a unos 374.000 kilómetros de la Tierra

A bordo de la cápsula viajan los estadounidenses Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover , junto con el canadiense Jeremy Hansen

, junto con el canadiense Jeremy Hansen El objetivo final de la NASA es lograr un alunizaje tripulado en el año 2028.

Seguí las últimas noticias de la misión Artemis II.

8:50 | La tripulación de Artemis II verá un eclipse solar total

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II tendrán la oportunidad de presenciar un eclipse solar cuando realicen este lunes un sobrevuelo sobre la cara oculta de la Luna, con lo que batirán el récord histórico de distancia alcanzado por la humanidad.

Podrán observar el espectáculo astronómico que tendrá una duración de casi una hora hacia el final de la ventana de sobrevuelo de seis horas programada para este 6 de abril.

Una última mirada a la Luna antes del sexto día de vuelo de Artemis II Foto: NASA

8:00 | Artemis II inició la fase final de su aproximación a la Luna

La nave Orion utilizará la gravedad lunar para impulsarse en un sobrevuelo que llevará a la tripulación a una distancia récord, superando cualquier punto del espacio alcanzado por el ser humano hasta la fecha.

We're going farther than ever before 🚀



Today, the Artemis II crew will break the record for how far humans have traveled from Earth as they fly around the far side of the Moon.



Coverage begins at 1 p.m. EDT (1700 UTC). Watch Artemis II make history:… pic.twitter.com/hCOVQPkxUF — NASA (@NASA) April 6, 2026

La misión, iniciada el miércoles, ingresó a lo que la NASA denomina la esfera de influencia lunar el lunes alrededor de las 04:42 GMT (01:42 en Uruguay) y pronto llevará a cabo el primer sobrevuelo lunar desde 1972.

La NASA publicó una fotografía de la cara oculta de la Luna, captada por la misión Artemis II. Foto: NASA.

En esta etapa la misión se encuentra a unos 63.000 kilómetros de la Luna y a unos 374.000 kilómetros de la Tierra, dijo un funcionario de la NASA durante la transmisión directa del evento.

La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación en la que se ve la Luna y su Cuenca Oriental.

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