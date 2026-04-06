Artemis II: entre lágrimas, tripulación nombró cráter de la Luna en honor a esposa fallecida de su comandante

Los astronautas de Artemis II tomaron unos minutos del día más importante de su misión para dedicarle a "un ser querido fallecido" uno de los cráteres vistos este lunes por primera vez por el ojo humano, y lo nombraron 'Carroll', en honor a la esposa del comandante de la tripulación, Reid Wiseman.

"Su nombre era Carroll; la esposa de Reid (Wiseman), la madre de Katie y Ellie. El cráter es un punto brillante en la Luna, y nosotros queremos llamarla Carroll", dijo visiblemente emocionado el canadiense Jeremy Hansen, encargado de hacer el anuncio. La esposa de Wiseman falleció en 2020, a causa de un cáncer.

To commemorate the Artemis II mission, the astronauts announced their suggestion to rename certain features on the Moon to honor the Orion spacecraft, named Integrity, as well as commander Reid Wiseman's late wife, Carroll. pic.twitter.com/ejfhnItDo8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Tras recibir la aprobación del Control de la Misión, los astronautas se abrazaron y contuvieron a Wiseman, que rompió en llanto. El cráter 'Carroll' se encuentra cerca del cráter Glushko y se puede observar desde la Tierra. Las hijas y la familia de Wiseman se encontraban en la galería del Control de la Misión en Houston (Texas) cuando se realizó el homenaje, según informó la NASA.

Fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II Foto: NASA

Los cuatro astronautas de Artemis II entraron este lunes a la órbita lunar y comenzaron el periodo de observación de seis horas marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.

Artemis II supera el récord del Apolo 13 como la misión tripulada más alejada de la Tierra

La nave Orión de la NASA se convirtió este lunes en la misión espacial tripulada a mayor distancia de la Tierra, superando el récord del Apolo 13, que en 1970 se alejó a 400.171 kilómetros de nuestro planeta.

La cápsula Orion, de la misión Artemis II, ha alcanzado este récord a las 12:57 horas del centro de Estados Unidos (17:57 GMT) mientras viajaba hacia la esfera de influencia de la Luna, y a menos de una hora de que comiencen las observaciones durante el sobrevuelo del satélite natural, según informó la agencia espacial de EE.UU.

La misión también rompió el récord del mensaje que ha viajado "más lejos" en la historia de la humanidad, pues el director de Vuelo de la NASA, Brandon Lloyd, junto a otros funcionarios espaciales enviaron un correo electrónico a la tripulación, expuso el organismo estadounidense.

"Aquí, desde la 'Cabina de la Integridad', al superar la mayor distancia que los seres humanos han recorrido jamás desde el planeta Tierra, lo hacemos honrando los extraordinarios esfuerzos y las proezas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana", declaró el astronauta canadiense de la misión, Jeremy Hansen.

Agencia EFE