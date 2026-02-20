Se entrega a la Justicia de Paraguay exfutbolista acusado de narcotráfico y vínculos con Sebastián Marset

El exfutbolista paraguayo Víctor Hugo Centurión, reconocido por su trayectoria como guardameta en clubes como Olimpia y Deportivo Cali de Colombia, se entregó este viernes a las autoridades de su país. El deportista, que está a pocos días de cumplir 40 años, se encontraba prófugo desde inicios de semana, luego de ser señalado por el Ministerio Público como un integrante estratégico de una sofisticada red de narcotráfico encargada de enviar toneladas de cocaína hacia territorio brasileño.

La fiscal de la causa, Ingrid Cubilla, confirmó que Centurión se presentó de forma voluntaria en una sede de la Fiscalía acompañado por un familiar. Durante su comparecencia en el marco de la operación "Nexus 2", el exfinalista de la Copa Libertadores 2013 manifestó ante los investigadores que no cuenta con los recursos financieros necesarios para contratar una defensa privada, por lo que solicitó la asistencia de un defensor público para enfrentar los cargos que se le imputan.

El rol de "facilitador" y la logística de vuelos clandestinos

Según las investigaciones encabezadas por la División de Inteligencia Antinarcóticos de la Policía Nacional, Centurión no era un miembro secundario, sino un articulador fundamental dentro de la estructura criminal. El comisario Fernando Ruiz Díaz detalló que el exjugador era el encargado directo de recibir las aeronaves cargadas de estupefacientes provenientes de Bolivia, Perú y Colombia.

Su función incluía la supervisión de las pistas de aterrizaje y la provisión de toda la logística necesaria para asegurar el éxito de los vuelos clandestinos en suelo paraguayo.

La fiscalía sostiene que Centurión utilizaba la fama y el reconocimiento obtenidos durante su etapa profesional en el fútbol para influir en las negociaciones de la banda. Según la fiscal Cubilla, actuaba como un "facilitador externo" cuyo estatus público servía para impresionar y generar confianza ante los productores de droga internacionales, facilitando así la fluidez de las operaciones de tráfico hacia Brasil.

Sebastian Marset en entrevista concedida al programa Santo y Seña. Foto: REPRO - Imagen de TV.

Vínculos con el esquema de Sebastián Marset y otros detenidos

El alcance de la organización criminal bajo la lupa de la operación Nexus 2 es vasto. Los investigadores estiman que este grupo operaba de manera paralela a la estructura liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien actualmente permanece prófugo. En el marco de este operativo, ya han sido capturadas otras cuatro personas, incluyendo a familiares directos del empresario Dionisio Cáceres, presunto jefe de la banda, y a otros perfiles diversos como un exjugador de futsal de Cerro Porteño y un oficial activo de la Fuerza Aérea Paraguaya.

Además de las detenciones en libertad, la Policía Nacional realizó requisas en centros penitenciarios donde se presume que otros líderes de la organización guardaban reclusión. El caso de Centurión se suma así a una lista de figuras del ámbito deportivo y militar que, de acuerdo con las pruebas del Ministerio Público, habrían conformado una red de servicios logísticos para el crimen organizado transnacional.

EFE