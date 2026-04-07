Peñarol viajó a Bogotá para el debut por Libertadores: la lista de viajeros y qué dijo Aguirre en la partida

Peñarol viajó en la mañana de este martes rumbo a Colombia, donde el jueves debutará en el Grupo E de la Copa Libertadores frente a Independiente Santa Fe de Bogotá desde la hora 23:00 de Uruguay.

Con la presencia de Eduardo Darias y la ausencia de Abel Hernández, el plantel voló de manera directa desde Montevideo a Bogotá, ciudad en la que se instalará en el Hotel Hilton Corferias para hacer base ya que entrenará en la jornada de este martes y también en la del miércoles previo al encuentro que se disputará en la noche del jueves.

Ni bien la delegación aurinegra llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco, Diego Aguirre atendió a los medios allí presentes, entre ellos Ovación, y habló de lo que significa este nuevo comienzo en el certamen internacional.

“La verdad que es muy lindo ir a jugar por Copa Libertadores. Siempre hay muchas expectativas. Esperamos con cierta ansiedad este comienzo y ojalá podamos tener un buen partido”, dijo la Fiera.

“Ahora vamos a ir por el próximo partido y después tenés que ir viendo lo que pasa, pero nuestro claro objetivo es pasar la fase y después es otra historia, pero nos tocó un grupo difícil y tenemos que hacer la mayor cantidad de puntos posibles”, agregó.

“Hay que ver las situaciones de juego y lo que pasa, pero estamos bien como para hacer un buen partido. Después no sabés lo que puede pasar en la cancha”, dijo el entrenador al respecto del encuentro ante los dirigidos por el uruguayo Pablo Repetto.

Aguirre habló de los jugadores que viajan, como el caso de Eduardo Darias y contó: “Viaja, se había dicho que no viajaba, pero no era correcto eso. Estamos recuperando jugadores, hemos tenido dificultades desde que empezamos el año, pero por suerte estamos recuperando piezas. Viaja Eduardo, viaja Leandro Umpiérrez que había tenido un problemita y de a poco vamos poniéndonos con todo el plantel a disposición”.

El que no viajó a Colombia fue Abel Hernández y acerca de esto, Aguirre comentó: “Es un caso especial porque venía de un parate de dos meses y estuvimos pensándolo y entendíamos que era demasiado viaje y algún riesgo jugar ese partido, preferimos que se quede acá pensando no solo en Liverpool sino en Platense también que jugamos la semana que viene y nos pareció lo mejor”.

El plantel Mirasol viajó en vuelo directo de Avianca hacia Bogotá y junto a los jugadores están los consejeros Marcelo Solomita, Jorge Nirenberg, Eduardo Zaidensztat y Nicolás Ghizzo, mientras que Claudio Rivas, Julio Trostchansky y el presidente Ignacio Ruglio se unirán en Colombia.