No se la hacen fácil a Aguirre: la mitad de los lesionados de Peñarol se perdió más del 50% de los partidos

En un equipo como Peñarol la vara siempre está alta. Hay que -mínimo- pelear todo lo que se juega y en ese sentido, el aurinegro iniciará en las próximas horas la doble competencia con el debut de este jueves (23:00) en la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe en Bogotá.

Con el equipo peleando también la cima del Torneo Apertura -que lo tiene solo un punto abajo de Racing- es inevitable que inicie la rotación, aunque también es una realidad que las lesiones le han pasado factura a los dirigidos por Diego Aguirre.

Sin ir más lejos en las últimas horas se decidía si Eduardo Darias viajaba o no con el plantel mirasol, teniendo en cuenta una lesión muscular que arrastra y que lo sacó de los juegos ante Racing y Progreso, luego de tener muy buenos rendimientos frente a Cerro y Boston River. De todas maneras, todo hace indicar que estará, pues subió una historia a su cuenta de Instagram con la frase “si se concentra, se viaja”, junto a una matera.

De los 10 partidos oficiales que suma Peñarol en la Liga AUF Uruguaya, el ex Deportivo Maldonado se perdió siete (había jugado 32’ en el debut ante City Torque) por lo que no estuvo disponible en el 70% de los encuentros.

Eduardo Darias intenta llevarse la pelota ante la marca de Emiliano Sosa en el partido entre Peñarol y Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

La particularidad es que el karma de las lesiones no solo afectó en gran medida al mediocampista, sino que hay otros casos que llaman mucho la atención por sus ausencias.

Abel Hernández volvió a jugar la última fecha, pero se había perdido los nueve encuentros anteriores del Torneo Apertura, mientras que Lucas Hernández aún no pudo hacer su estreno en este 2026, más allá de que estuvo en el banco de suplentes ante Montevideo City Torque, por lo que ninguno de los dos estuvo disponible en el 90% de los encuentros.

Un escalón por debajo, al igual que Darias, aparece Nahuel Herrera quien ya se perdió siete de los 10 que jugó Peñarol, pero es un hecho que seguirá afuera de las canchas durante un tiempo más mientras lleva a cabo la recuperación tras la operación que se realizó en su hombro.

Nahuel Herrera visiblemente dolorido tras la lesión que sufrió en el hombro en el cruce entre Peñarol y Danubio. Foto: Estefanía Leal.

Un caso similar es el de Diego Laxalt que más allá de tener actividad en cuatro de los primeros cinco partidos de la Liga AUF Uruguaya, encarriló cinco sin jugar de forma consecutiva, llegó a los seis en total y se perdió el 60% de los encuentros de su equipo desde el arribo.

Un escalón por debajo de ese ranking aparecen otros jugadores como Maximiliano Olivera, que se perdió cuatro de 10 partidos, mientras que Emanuel Gularte y Leandro Umpiérrez llegaron a tres. En el caso del zaguero, es probable que siga acumulando partido debido a su lesión muscular.

La lista la cierra Franco Escobar quien solo se ausentó dos encuentros y luego volvió a ser un habitual en el once inicial del técnico Diego Aguirre.

Lucas Ferreira, el alumno ideal de La Fiera

Es cierto que en algunas ocasiones fue por decisión técnica y en otras por sanciones disciplinarias, pero las lesiones también jugaron su partido para que Diego Aguirre llegue a la décima fecha de la Liga AUF Uruguaya sin poder repetir un once inicial, al punto que incluso alternó a los arqueros previendo las sanciones que tuvo que afrontar Washington Aguerre en el certamen local y que afrontará en la Copa Libertadores donde se perderá las dos primeras fechas.

En el otro extremo se encuentra el zaguero Lucas Ferreira, que además de convertirse en un pilar en la última zona del aurinegro, también es el único futbolista del plantel que jugó los 90 minutos de los 10 partidos alcanzando los 900 minutos, 23’ más de los 877’ que suma Leonardo Fernández y con Matías Arezo en la tercera posición luego de acumular 789’ en cancha desde que inició la temporada.