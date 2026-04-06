"Si se concentra, se viaja": el mensaje de Eduardo Darias que lo sube al avión de Peñarol para el debut copero

Peñarol se apronta para la disputa de su primer partido en la Copa Libertadores 2026. Será como visitante frente a Independiente Santa Fe el próximo jueves (23:00, hora de Uruguay) y en el marco de la primera fecha de la fase de grupos, donde también comparte con Corinthians de Brasil y Platense de Argentina.

De cara a ese duelo en Bogotá, la delegación aurinegra partirá este martes sobre las 07:05 de nuestro país desde el Aeropuerto de Carrasco, arribando a la ciudad cafetera sobre las 13:45 de Uruguay, previo al entrenamiento que realizará sobre las 19:00.

Una de las incógnitas que tenía Diego Aguirre para este partido era la presencia de Eduardo Darias. El volante, que ya demostró ser una pieza importante en el esquema de La Fiera, arrastró una lesión muscular que lo dejó afuera de los partidos frente a Racing y Progreso y lo tenía en duda para el estreno copero.

Más allá de que no está confirmado que vaya desde el arranque y tampoco que definitivamente tenga minutos, sí es un hecho que viajará, lo que también generó un manto de dudas en las últimas horas. De todas maneras, el propio jugador se encargó de confirmar su presencia en el viaje.

"Si se concentra, se viaja", aseguró el volante en una historia de Instagram en la que también agregó: "Se viene la Copa", acompañado de dos corazones con los colores de Peñarol.

El posteo de Eduardo Darias en sus redes sociales previo al viaje de Peñarol a Colombia. Foto: Captura.

Para Eduardo Darias, que había jugado su último partido en Peñarol el 9 de marzo de 2025, la temporada 2026 marcaba el retorno a la actividad, pero lo hizo con ciertos altibajos por situaciones que lo llevaron a quedar marginado del plantel por lesiones.

Tuvo minutos en el amistoso internacional ante River Plate, repitió ante Nacional por la Supercopa Uruguaya y hasta estuvo en el estreno del Torneo Apertura frente a Montevideo City Torque, pero luego de esos encuentros, acumuló una seguidilla de cinco juegos sin estar en el plantel.

Su retorno se dio ante Cerro y Boston River, marcó diferencia y hasta hizo un gol ante el Sastre, pero luego volvió a ausentarse en los encuentros ante Racing y Progreso que fueron los últimos dos encuentros del Mirasol en la Liga AUF Uruguaya.