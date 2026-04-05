"Da risa" y "falta de respeto”: Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, tras críticas de Nacional al arbitraje

Pasan los años, jugadores y dirigentes, pero las críticas a la labor de los árbitros parecen no cambiar en la Liga AUF Uruguaya. En esta última fecha, la décima del Torneo Apertura, Nacional cayó como local frente a Central Español, 1-0 en el Gran Parque Central, y sus dirigentes manifestaron gran molestia con el rendimiento del equipo arbitral que lideró Javier Burgos como referee principal. A todo esto Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, cargó contra los tricolores luego de que expresaran su disconformidad.

El titular del equipo aurinegro, quien también acostumbra a seguir de cerca la labor arbitral, publicó un mensaje en sus estados de WhatsApp en el que recuerda lo ocurrido en la definición de la temporada 2025 y particularmente la tercera fecha de la campaña actual en la que el conjunto tricolor visitó Durazno para enfrentar a Progreso y se llevó la victoria por la mínima.

“Hace cuatro meses les regalaron un uruguayo que nunca hubiesen ganado de otra manera. En este Apertura solo con el partido contra Progreso ya tienen como mínimo tres puntos que no debían tener”, escribió Ruglio y calificó de “una falta de respeto”, las críticas de Nacional sobre el arbitraje.

“Que hoy se quejen de los árbitros es una falta de respeto a todo el fútbol que ha padecido las ayudas permanentes a ellos. Da risa verlos quejarse por un partido en el que perdieron porque el rival fue superior y no por los árbitros”, manifestó el presidente de Peñarol sobre la derrota que sufrió Nacional ante el palermitano en su estadio.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, luego de las críticas de Nacional al arbitraje tras perder con Central.

Tras el encuentro, que se definió con el único gol de Franco Muñoz para los dirigidos por Pablo de Ambrosio, que escalaron a la tercera ubicación de la tabla, los dirigentes de Nacional se mostraron disconformes con la labor de los árbitros de ese encuentro. Ovación pudo recoger la opinión de algunos de ellos.

“Pensamos que fue un arbitraje vergonzoso durante todo el partido. Con un estilo protagonista que nunca favoreció el espectáculo, cortando el juego en forma constante”, dijo Ricardo Vairo, presidente de Nacional y se refirió a “dos jugadas de penal que no dan para interpretar. Y culmina mostrando una tarjeta amarilla al arquero en los descuentos después de haberle advertido durante todo el encuentro”.

Por su parte Raúl Giuria, secretario general del tricolor, fue contundente en sus declaraciones y estuvieron alineadas con las del mandamás del Bolso. “El arbitraje fue una vergüenza, podría ser incluido en el spot publicitario de Médica Uruguaya; arbitró a la uruguaya e hizo las cosas que solamente en este país se hacen por las cosas que no cobró él y el VAR”.