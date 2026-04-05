Nacional enojado con el arbitraje ante Central: del “fue vergonzoso” de Vairo al “les caló hondo Ruglio” de Giuria

Los ecos de la derrota de Nacional ante Central Español aún continúan y en la interna del tricolor hay mucho malestar con el árbitro Javier Burgos porque consideran que no estuvo a la altura de las circunstancias.

El foco lo ponen directamente en la incidencia que Jorge Bava definió como “categórica” luego de que pegara en la mano de Rodrigo Muniz dentro del área del palermitano. Y también en la jugada donde Gonzalo Carneiro terminó cayendo tras la sujeción de Sander Navarro.

Pero también entienden que el árbitro fue demasiado permisivo y que perjudicó al Bolso “en las chiquitas”, como se suele decir en el ambiente. El propio Ricardo Vairo, presidente de Nacional, expresó su molestia en diálogo con Ovación: “Pensamos que fue un arbitraje vergonzoso durante todo el partido. Con un estilo protagonista que nunca favoreció el espectáculo, cortando el juego en forma constante”, inició.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, ingresando a la sala de conferencia del Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

En este sentido añadió: “Con dos jugadas de penal que no dan para interpretar. Y culmina mostrando una tarjeta amarilla al arquero en los descuentos después de haberle advertido durante todo el encuentro”.

Raúl Giuria, secretario general del tricolor, se expresó en consonancia con Vairo: “El arbitraje fue una vergüenza, podría ser incluido en el spot publicitario de Médica Uruguaya; arbitró a la uruguaya e hizo las cosas que solamente en este país se hacen por las cosas que no cobró él y el VAR”, inició.

Luego le adjudicó una mayor responsabilidad al VAR por todos los elementos que tiene a disposición para analizar las jugadas con detenimiento. Y lanzó: “Pará, ¿en qué quedamos? El brazo del jugador de Central está a casi 90 grados del cuerpo, amplía el radio y, si no lo hace, la pelota no le pega ahí ni de cerca. Entonces el brazo está totalmente extendido y los que toda la vida te dicen: 'Ah, no, pero el brazo no estaba pegado al cuerpo', en esta es exactamente al revés; son unos fenómenos. Al fin y al cabo parece que no aguantan la dosis de Ruglio, eso se ve que entró, les caló hondo”.

Raúl Giuria, secretario general de Nacional. Foto: Archivo El País.

Giuria volvió a ver el partido en su casa para analizar las polémicas, pero mantuvo su postura inicial. “El agarrón a Carneiro será un error del defensa, pero en el momento en el que Carneiro va a buscar la pelota lo tiene agarrado. Después lo empuja y cae afuera del área, pero lo agarra adentro”, dijo sobre la otra incidencia que quedó en la mira.

Por último fue contundente con una acción de Burgos sobre el final del partido: “Después hay que mirar el reloj porque la tarjeta amarilla que Burgos le saca a Rodolfo es una falta de respeto sacarla cuando faltan 30 segundos para terminar el tiempo de adición. Rodolfo hizo lo que hacemos todos cuando queremos defender un resultado, pero no me saques la tarjeta como diciendo: 'Lo tarjetée' porque eso es una falta de respeto intelectual y es la prueba de que piensa que somos nabos. Y por ahora si me gritan 'nabo' en la calle yo sigo caminando, no me doy vuelta. Pero este se pasó de la raya; es una falta de respeto lo que hizo Burgos”.

Los porqués de la caída de Nacional frente a Central Español en el Gran Parque Central

Gonzalo Carneiro y Juan Pintado durante la caída de Nacional ante Central Español. Foto: Ignacio Sánchez.

Nacional quedó en el debe ante Central Español y no pudo confirmar lo que había mostrado en los dos primeros partidos de la era Jorge Bava. Si bien tuvo múltiples ocasiones para ponerse en ventaja a través de la pelota quieta y de jugadas de elaboración, no tuvo la eficacia necesaria en el último tercio y eso lo condicionó.

Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro y Tomás Verón Lupi generaron situaciones de peligro, pero no pudieron vencer a Rodolfo Alves, la figura del partido. Por otra parte, al tricolor le costaron caro dos errores individuales en la jugada del gol de Franco Muñoz: primero Sebastián Coates despeja de forma errática y luego Ignacio Suárez no responde de la mejor manera sobre su palo derecho y la pelota le termina pasando por debajo.

Al ser consultado acerca de qué le faltó al Bolso para evitar la derrota en el Gran Parque Central, Giuria se mostró autocrítico: “Vamos a separar las cosas porque no quiero decir que nosotros perdimos por el arbitraje, nosotros no hicimos ningún gol; tendríamos que haber hecho un gol de cancha. Tuvimos oportunidades y el golero Rodolfo Alves tuvo una muy buena noche; se ve que es bueno porque las difíciles también las atajó”.

Rodolfo Alves, arquero de Central Español, tras el triunfo ante Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Al respecto, agregó: “No le quiero quitar méritos al trabajo de Central Español porque no en vano nos ganó a nosotros y a Peñarol; su partido lo hizo muy bien. Ahora, que nosotros deberíamos haber tenido la opción de un par de penales, sí, y no la tuvimos por el arbitraje. Lo que pasa después es futurología, pero yo sé que el árbitro me quitó una chance muy buena de poder empatar, o sea que para mí el arbitraje fue muy malo”.

Otra de las falencias colectivas estuvo asociada a las pocas pelotas de gol que le sirvieron a Maxi Gómez, el máximo artillero del equipo con cinco tantos y dos asistencias en lo que va del Torneo Apertura. Por momentos se recostó algunos metros hacia atrás para lanzarle pelotas a Carneiro, uno de sus grandes socios, pero no tuvo situaciones claras donde pudiera definir él.

Más allá de la caída que lo deja a siete puntos de la cima cuando restan solo cinco fechas para el cierre del torneo, el aspecto positivo para el equipo de Bava fue que Nicolás “Diente” López volvió a sumar minutos tras su lesión y está a la orden para el debut por Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido en Chile, que está fijado para el miércoles 8 de abril.