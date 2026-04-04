Central Español y una vuelta a lo grande: le ganó a Peñarol, también a Nacional y podría actualizar sus metas

Un entrenador joven, un plantel con futbolistas de mucha experiencia, pero también con nombres que se fueron haciendo su lugar en el fútbol uruguayo. Así llegó Central Español a la fecha 10 del Torneo Apertura que ya tiene como saldo una victoria a Peñarol, otra a Nacional y un tercer puesto —hasta el momento— gracias a las 17 unidades que ganó en las 30 que disputó.

El equipo que estuvo 13 años sin poder jugar en la máxima categoría, que llegó a caer al fútbol amateur, volvió a la Liga AUF Uruguaya con mucha fuerza, con un proyecto serio y jugadores que le permitieron al hincha volver a soñar y no solo con la permanencia.

Los números marcan que desde 2007 no conseguía vencer a Peñarol, club al que superó en la segunda jornada del Apertura 2026, y que desde 2009 no podía superar a Nacional, al que venció en la pasada jornada por 1-0 gracias al gol de Franco Muñoz.

Es cierto que cualquier unidad lo hace subir, pero dejar puntos también lo hace bajar rápido, pero hoy en la tabla del descenso está cuarto con un promedio que lo mantiene —al menos por ahora— cómodo fuera de la zona roja y con puntaje que lo ilusiona con que al final de la temporada la búsqueda esté incluso en las copas internacionales.

Rodolfo Alves, arquero de Central Español, tras el triunfo ante Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

"Esta victoria está basada en el sacrificio, era un partido que había que trabajarlo y estos leones salieron desde el primer minuto a pelear todas las pelotas y ahí estuvo la clave, en batallarlo", expresó el entrenador Pablo de Ambrosio al término del encuentro.

El técnico también hizo hincapié en que "hoy uno tiene un montón de herramientas para planificar en base a la semana, en lo que va viendo y en las debilidades y fortalezas del rival y ahí había que controlar a (Gonzalo) Carneiro y Maxi (Gómez) y que no jueguen libres (Luciano) Boggio y (Nicolás) Lodeiro".

A su vez confesó que la linea de cinco con la que terminó el partido fue porque "ya se ha repetido en algún partido que Coates quedaba arriba y creí que lo mejor era esa contención.

Para cerrar, aseguró que el método para ganarle a los grandes está en "creer y confiar en lo que uno trabaja en la semana y que los jugadores siempre den un poco más porque es todo de ellos".