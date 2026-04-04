Mirá cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la victoria de Central Español ante Nacional

La fecha 10 del Torneo Apertura solo tuvo dos partidos hasta el momento, pero ambos dejaron resultados muy importantes porque Boston River terminó goleando a Wanderers por 4-1, mientras que Central Español dio la gran sorpresa y venció a Nacional en el Gran Parque Central por 1-0.

El palermitano no solo sumó unidades muy importantes, sino que también aprovechó los puntos que dejó el Bohemio para seguir estirando su ventaja pensando en la permanencia en la máxima categoría del fútbol uruguayo de cara a la próxima temporada.

Para Nacional, la derrota también cayó como un balde de agua fría porque dejó pasar la chance de igualar a Peñarol en la segunda posición del Torneo Apertura y también de meterse de lleno en la pelea del primer torneo corto del año, más allá de que todavía restan varios partidos de la fecha y más jornadas por delante.

Así quedaron las tablas del Apertura y Descenso:

Así seguirá la fecha 10 del Torneo Apertura:

Sábado 4 de abril:

Racing vs Juventud

Estadio: Parque Roberto

Hora: 10:00

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Martin Soppi y Pablo Alvez

Cuarto árbitro: Marcio Sierra

VAR: Christian Ferreyra

Danubio vs Montevideo City Torque

Estadio: Mincheff de Lazaroff

Hora: 15:30

Árbitro: Hernan Heras

Asistentes: Agustin Berisso y Mauricio Hernandez

Cuarto árbitro: Elias Lorenzo

VAR: Yimmy Alvarez

Progreso vs Peñarol

Estadio: Centenario

Hora: 19:00

Árbitro: Anahí Fernández

Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolas Piaggio

Cuarto árbitro: Pablo Silveira

VAR: Andrés Cunha

Domingo 5 de abril:

Albion vs Cerro Largo

Estadio: Franzini

Hora: 10:00

Árbitro: Augusto Olmos

Asistentes: Carlos Barreiro y Daiana Fernandez

Cuarto árbitro: Federico Arman

VAR: Diego Dunajec

Cerro vs Defensor Sporting

Estadio: Luis Tróccoli

Hora: 15:30

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Marcelo Alonso y Julián Perez

Cuarto árbitro: Juan Cianni

VAR: Daniel Fedorczuk