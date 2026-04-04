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El País Ovación Fútbol

Mirá cómo quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la victoria de Central Español ante Nacional

El equipo palermitano dio la sorpresa al superar al Bolso jugando como visitante, lo que también le da unidades muy importantes pensando en conseguir la permanencia.

El País
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03/04/2026, 22:59
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Nicolás López intenta escapar de la marca de Cesar Nunes en el partido entre Nacional y Central Español.
Nicolás López intenta escapar de la marca de Cesar Nunes en el partido entre Nacional y Central Español.
Foto: Ignacio Sánchez.

La fecha 10 del Torneo Apertura solo tuvo dos partidos hasta el momento, pero ambos dejaron resultados muy importantes porque Boston River terminó goleando a Wanderers por 4-1, mientras que Central Español dio la gran sorpresa y venció a Nacional en el Gran Parque Central por 1-0.

El palermitano no solo sumó unidades muy importantes, sino que también aprovechó los puntos que dejó el Bohemio para seguir estirando su ventaja pensando en la permanencia en la máxima categoría del fútbol uruguayo de cara a la próxima temporada.

Para Nacional, la derrota también cayó como un balde de agua fría porque dejó pasar la chance de igualar a Peñarol en la segunda posición del Torneo Apertura y también de meterse de lleno en la pelea del primer torneo corto del año, más allá de que todavía restan varios partidos de la fecha y más jornadas por delante.

Así quedaron las tablas del Apertura y Descenso:

Así seguirá la fecha 10 del Torneo Apertura:

Sábado 4 de abril:

Racing vs Juventud
Estadio: Parque Roberto
Hora: 10:00
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Martin Soppi y Pablo Alvez
Cuarto árbitro: Marcio Sierra
VAR: Christian Ferreyra

Danubio vs Montevideo City Torque
Estadio: Mincheff de Lazaroff
Hora: 15:30
Árbitro: Hernan Heras
Asistentes: Agustin Berisso y Mauricio Hernandez
Cuarto árbitro: Elias Lorenzo
VAR: Yimmy Alvarez

Progreso vs Peñarol
Estadio: Centenario
Hora: 19:00
Árbitro: Anahí Fernández
Asistentes: Nicolás Tarán y Nicolas Piaggio
Cuarto árbitro: Pablo Silveira
VAR: Andrés Cunha

Domingo 5 de abril:

Albion vs Cerro Largo
Estadio: Franzini
Hora: 10:00
Árbitro: Augusto Olmos
Asistentes: Carlos Barreiro y Daiana Fernandez
Cuarto árbitro: Federico Arman
VAR: Diego Dunajec

Cerro vs Defensor Sporting
Estadio: Luis Tróccoli
Hora: 15:30
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Marcelo Alonso y Julián Perez
Cuarto árbitro: Juan Cianni
VAR: Daniel Fedorczuk

Liverpool vs Deportivo Maldonado
Estadio: Parque Viera
Hora: 18:30
Árbitro: Santiago Motta
Asistentes: Andrés Nievas y Gustavo M. Lisboa
Cuarto árbitro: Andrés Martínez
VAR: Jonathan Fuentes

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