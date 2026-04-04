"Polémica es cuando podemos debatir, esto es categórico", dijo Jorge Bava tras el penal que reclamó Nacional

Jorge Bava sufrió su primera derrota como técnico de Nacional. Fue por 1-0 y ante Central Español en el Gran Parque Central, en un partido donde el Bolso hizo méritos para anotar, pero se encontró con una buena noche de Rodolfo Alves y en la que también reclamó un penal en el complemento.

Luego de un centro desde la izquierda, la pelota cayó en el área y pegó en el brazo de Rodrigo Muniz. La jugada pasó por la revisión del VAR, pero el árbitro Javier Burgos no fue llamado a revisarla y al término del encuentro el propio entrenador manifestó: "Acabo de verlo y no la catalogaría como polémica. Polémica es cuando nos podemos sentar a debatir, creo que esto es categórico".

"Nos podemos enojar con ciertas situaciones, pero no podemos hacer nada. Da bronca, pero tenemos que enfocarnos en mejorar nosotros. Lo otro existió, pero no depende de nosotros", agregó.

Más allá de esa situación, Bava valoró: "El equipo hizo un gran desgaste. Por momentos lo vi bien y por momentos con mucho ímpetu. Minimizamos las chances del rival, lo pudimos controlar, pero esto es fútbol y aprovecharon la chance que tuvieron. Lo que respecta a nosotros, hay que mejorar en el campo que es lo que nos compete".

👉Jorge Bava habló sobre el arbitraje e hizo especial énfasis en enfocarse en lo que depende de Nacional.



🗣️ Además se expresó sobre los minutos que tuvo el Diente López.



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El entrenador también se expresó ante el regreso de Nicolás "Diente" López: "Su ingresó lo veníamos previendo. La idea era dosificar minutos por el parate que tuvo, pero se aceleró por el tema del gol en contra, tuvo un buen ingreso".

A su vez, también dio a conocer la situación de tres de los jugadores que hoy están en la sanidad del Bolso: Tomás Viera, Luis Mejía y Camilo Cándido. Respecto al zaguero, manifestó: "Estamos viendo su evolución. Va a ser más tolerancia al dolor que un diagnóstico certero porque fue un golpe fuerte y a medida que drene y pueda soportar, seguramente lo tengamos".

En relación al arquero panameño, que se lesionó jugando con su selección, afirmó: "Mañana (por el sábado) se hace un estudio para ver el diagnóstico correcto, porque vino mucho mejor, pero queremos certezas". Por último sobre el lateral, indicó: "Lo de Cami va para un par de semanas más".