La incidencia por la que Nacional reclamó penal frente a Central Español en el Gran Parque Central

En el complemento del partido entre Nacional y Central Español por la décima fecha del Torneo Apertura los futbolistas del tricolor y su hinchada reclamaron penal por una incidencia que se desarrolló a los 71 minutos de juego en el Gran Parque Central. Con el tricolor en desventaja y su equipo lanzado al ataque, llegó un centro al área desde la izquierda y Rodrigo Muniz, en su intento de despejar, terminó impactando la pelota entre su hombro y el brazo cuando detrás suyo llegaba Juan Pintado para recibir.

De inmediato, los fanáticos del anfitrión expresaron su molestia con Javier Burgos, el árbitro principal. En las imágenes analizadas por el videoarbitraje (VAR) se puede ver al jugador del palermitano saltando y ampliando el volumen de su cuerpo con el brazo izquierdo, lo que desencadenó la molestia del local.

En varias ocasiones los hinchas de Nacional expresaron su descontento con varias decisiones arbitrales al reclamar una falta en el área sobre el cierre del primer tiempo, y también la demora del arquero Rodolfo Alves en algunos saques desde el arco.

En el tramo final del partido los dirigidos por Jorge Bava fueron protagonistas absolutos del compromiso, pero se toparon con un golero rival que tuvo varias intervenciones claves; les faltó precisión en el tramo final.

Este es el segundo penal en favor de Nacional -esta vez por una mano en el área de Rodrigo Muniz- que, en opinión de nuestro equipo periodístico, Javier Burgos debió sancionar. ¿Qué viste vos? 🤔 pic.twitter.com/T4keC9aGyi — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 4, 2026

Cómo quedó Nacional en la tabla del Torneo Apertura tras la derrota ante Central Español

Luego de dos victorias consecutivas frente a Montevideo City Torque y Cerro Largo, el Bolso tuvo su primera caída bajo el mando de Bava y sigue con 16 puntos en el Torneo Apertura. Por tanto, en caso de que Peñarol se imponga ante Progreso este sábado ampliará su diferencia a seis unidades.

Por su parte, el líder Racing recibirá este sábado por la mañana a Juventud en el Parque Roberto y, si alcanza un triunfo, puede sacarle siete puntos de ventaja al tricolor.