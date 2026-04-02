Las tres promesas que Nacional necesita pulir y el jugador que disputa un lugar en el once ante Central Español

El Nacional de Jorge Bava entrenó ayer por la tarde en el Gran Parque Central como antesala del cruce frente a Central Español de local por la décima fecha del Torneo Apertura, que está fijado para las 20:30 horas.

Con la mira en lo inmediato, pero también en la continuidad de un año desafiante donde aspiran a ensanchar las alternativas del plantel, el tricolor necesita potenciar a dos talentos jóvenes como Exequiel Mereles y Bruno Arady, quien ya entrena a la par del plantel desde el martes tras la luxofractura de cuello del pie izquierdo que sufrió en octubre del 2025.

El extremo izquierdo de 18 años jugó su último encuentro el 11 de setiembre de 2025 en la caída 2-1 ante Plaza Colonia por la Copa AUF Uruguay. Precisamente en esa competencia debutó de manera oficial el 22 de noviembre del 2024 al ingresar 11 minutos en la goleada 4-0 ante Montevideo City Torque.

Tiene un total de 420‘ jugados en 18 partidos oficiales con el Bolso y anotó dos goles. La lesión le impidió tener regularidad en los últimos meses, pero ahora bajo las órdenes de Bava desea potenciarse y competir por un lugar en la oncena titular.

Bruno Arady en un partido disputado con Nacional por la Liga AUF Uruguaya 2025. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Las condiciones técnicas las tiene, y fueron las que en su momento lo pusieron en la mira del Feyenoord de Países Bajos con solo 17 años, cuando aún no había debutado en Primera División. A su vez, en julio del 2025 fue elogiado por Flavio Perchman, quien le dijo a Ovación: “Sabemos que en algún momento Arady y Agustín dos Santos, por ejemplo, van a ser grandes ventas”.

En el caso de Mereles, tras la visita a Montevideo City Torque fue uno de los primeros en subir al ómnibus de Nacional al no haber tenido minutos. Registra solo 14' en lo que va de la temporada, que fueron los que disputó el 15 de febrero en la igualdad 1-1 ante Racing por la segunda fecha del Apertura.

Exequiel Mereles trasladando la pelota en un encuentro con Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Con 20 años, tiene 27 partidos en la espalda y cuatro goles en 905'. Sus allegados entienden que, por las cualidades que tiene, aún puede dar mucho más y debe esforzarse para ganarse un lugar en la consideración.

A estos dos casos se le puede añadir el de Rodrigo Martínez, el hábil younguense de 17 años que debutó de la mano de Jadson Viera en la primera fecha e incluso fue titular en el clásico de la siguiente jornada. Sin embargo, de los últimos cinco partidos quedó afuera de la convocatoria en tres y acumuló 65' en cancha. Su caso es llamativo considerando que en los últimos meses llegaron a rechazar un ofrecimiento del Cagliari por su ficha.

El jugador de Nacional que disputa un lugar en el once ante Central Español

Baltasar Barcia, el futbolista que Nacional contrató tras ganarle la puja a Peñarol en el mercado de pases, fue probado en la oncena titular durante uno de los entrenamientos de esta semana y es una de las posibles variantes que tiene a disposición Jorge Bava para recibir a Central Español.

El remate de Baltasar Barcia que terminó en gol de Nacional ante Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

En el último partido ante Montevideo City Torque le dio ingreso a los 58 minutos en reemplazo de Tomás Verón Lupi. Resulta difícil imaginar la salida del exjugador de Racing de la oncena por ser uno de los máximos artilleros del equipo y porque el propio Bava destacó su llegada al gol junto con Maxi Gómez y Gonzalo Carneiro.

Sin embargo, la seguidilla de partidos que se le aproximan al Bolso, con el palermitano en la mira, el viaje a Chile para el debut por Copa Libertadores, el traslado posterior hacia Maldonado para enfrentar al Depor y el cruce de local ante Tolima hacen pensar que el técnico puede llegar a dosificar las cargas en algunos casos puntuales.

Algo similar puede llegar a ocurrir con Juan Pintado, quien ya entrena a la par desde el cierre de la semana pasada y compite con Emiliano Ancheta por el lateral derecho.