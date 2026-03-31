Nacional: Nicolás "Diente" López entrenó a la par del plantel y este martes será un día clave

El Nacional de Jorge Bava recibió una buena noticia luego de que Nicolás "Diente" López entrenara a la par del plantel este lunes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. El delantero, que es uno de los referentes del plantel, había sufrido un hematoma en cuádriceps derecho por un traumatismo directo, de acuerdo a lo que informó el club el pasado lunes 23 de marzo.

En este tipo de lesiones, el plazo de recuperación suele variar en función de las causas, pero fuentes allegadas al jugador confirmaron que ya se encuentra bien.

Este martes será un día clave para saber cómo responde el futbolista a la exigencia física porque el plantel tricolor entrena en doble turno a la espera del partido frente a Central Español, que está fijado para el próximo viernes 3 de abril a las 20:30 horas en el Gran Parque Central por la décima fecha del Torneo Apertura.

Nicolás López y Maximiliano Gómez defendiendo a Nacional. Foto: Estefanía Leal.

La recuperación de López llega en un momento cumbre de la temporada donde al Bolso se le avecina una seguidilla de partidos en el marco de la doble competencia a nivel local e internacional.

En 26 días disputará un total de cinco partidos que incluyen el debut por Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido en Chile, previsto para el miércoles 8 de abril a las 19:00 horas, y la visita a Deportivo Maldonado, que está fijada para el sábado 11 de abril a las 19:00 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Después el tricolor recibirá a Deportes Tolima el martes 14 de abril a las 19:00 y cerrará el mes visitando a Universitario de Perú el miércoles 29 de abril a las 23:00 en el Estadio Monumental.

Juan Pintado está a disposición en Nacional para enfrentar a Central Español

Juan Pintado en una disputa con Gastón Togni durante el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

El lateral Juan Pintado, quien había sufrido una distensión muscular en isquiotibiales de muslo derecho, ya se encuentra recuperado desde la semana pasada, pero Bava le dio unos días más de descanso y por ese motivo no fue convocado para el cruce ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa.

De todas formas, el jugador dijo presente en dicho escenario acompañando a la delegación de Nacional y es probable que para el partido del viernes ante el palermitano dispute un lugar en la oncena con Emiliano Ancheta, quien viene siendo titular en los últimos compromisos.

Por su parte, el atacante Maximiliano Silvera continúa en la sanidad tricolor después del desgarro en el gemelo interno que sufrió el pasado martes 17 de marzo.