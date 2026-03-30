Las tablas del Apertura y el Descenso tras las victorias de Racing a Peñarol y de Nacional a MC Torque

Disputada de forma parcial, la novena fecha dejó resultados muy importantes para lo que se juega cada equipo tanto en los puestos altos como en las bajas de las distintas tablas de la Liga AUF Uruguaya. Es que hay nuevo líder en el Apertura luego de la victoria de Racing ante Peñarol.

La Escuelita cosechó tres unidades de oro que lo dejan por encima del aurinegro y de los otros equipos que participan del certamen. El 2-1 en el Campeón del Siglo permitió que los de Cristian Chambian superen al Mirasol que ahora son escoltas y que, además, ahora tienen más cerca a Nacional.

El Bolso que participó de uno de los apenas tres partidos que se pudieron jugar el fin de semana por cómo afectaron las lluvias también sumó de a tres porque venció 3-2 a Montevideo City Torque y de esta forma escaló —al menos por ahora— a la tercera posición de la tabla.

Si de victorias importantes hablamos, también fue clave la de Wanderers que jugando como local en el Parque Viera consiguió un 3-0 ante Cerro que le permite tomar aire pensando en escapar de la zona roja del descenso.

Así sigue la novena fecha del Torneo Apertura

Lunes 30 de marzo:

Juventud vs Boston River

Estadio: Parque Artigas

Hora: 15:00

Árbitro principal: Federico Arman

Asistentes: Marcos Rosamen y Mauricio Hernández

Cuarto árbitro: Federico Modernell

VAR: Andrés Cunha

Avar 1: Anahí Fernández

Cerro Largo vs Danubio

Estadio: Ubilla

Hora: 18:00

Árbitro principal: Andrés Matonte

Asistentes: Matías Rodríguez y Agustín De Armas

Cuarto árbitro: Lucas Andrade

VAR: Christian Ferreyra

Avar 1: Sebastián Silvera

Central Español vs Maldonado

Estadio: Parque Palermo

Hora: 21:00

Árbitro principal: Kevin Fontes

Asistentes: Alberto Píriz y Nicolas Piaggio

Cuarto árbitro: Anahí Fernández

VAR: Diego Riveiro

Avar1: Santiago Fernández

Martes 31 de marzo:

Progreso vs. Liverpool

Estadio: Parque Paladino

Hora: 11:00

Árbitro principal: Leodán González

Asistentes: Agustín Berisso y Carlos Roca

Cuarto árbitro: Augusto Olmos

VAR: Diego Dunajec

Avar1: Marcelo Alonso

Defensor Sporting vs Albion

Estadio: Franzini

Hora: 16:00

Árbitro principal: Esteban Guerra

Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez

Cuarto árbitro: Leandro Lasso

VAR: Jonathan Fuentes

Avar1: Yimmy Álvarez