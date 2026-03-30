Las tablas del Apertura y el Descenso tras las victorias de Racing a Peñarol y de Nacional a MC Torque
Wanderers sumó puntos muy importantes pensando en salir de la zona de descenso y comprometió a un Cerro que no pudo continuar por la senda triunfal que había logrado en el debut de Alejandro Apud.
Disputada de forma parcial, la novena fecha dejó resultados muy importantes para lo que se juega cada equipo tanto en los puestos altos como en las bajas de las distintas tablas de la Liga AUF Uruguaya. Es que hay nuevo líder en el Apertura luego de la victoria de Racing ante Peñarol.
La Escuelita cosechó tres unidades de oro que lo dejan por encima del aurinegro y de los otros equipos que participan del certamen. El 2-1 en el Campeón del Siglo permitió que los de Cristian Chambian superen al Mirasol que ahora son escoltas y que, además, ahora tienen más cerca a Nacional.
El Bolso que participó de uno de los apenas tres partidos que se pudieron jugar el fin de semana por cómo afectaron las lluvias también sumó de a tres porque venció 3-2 a Montevideo City Torque y de esta forma escaló —al menos por ahora— a la tercera posición de la tabla.
Si de victorias importantes hablamos, también fue clave la de Wanderers que jugando como local en el Parque Viera consiguió un 3-0 ante Cerro que le permite tomar aire pensando en escapar de la zona roja del descenso.
Así sigue la novena fecha del Torneo Apertura
Lunes 30 de marzo:
Juventud vs Boston River
Estadio: Parque Artigas
Hora: 15:00
Árbitro principal: Federico Arman
Asistentes: Marcos Rosamen y Mauricio Hernández
Cuarto árbitro: Federico Modernell
VAR: Andrés Cunha
Avar 1: Anahí Fernández
Cerro Largo vs Danubio
Estadio: Ubilla
Hora: 18:00
Árbitro principal: Andrés Matonte
Asistentes: Matías Rodríguez y Agustín De Armas
Cuarto árbitro: Lucas Andrade
VAR: Christian Ferreyra
Avar 1: Sebastián Silvera
Central Español vs Maldonado
Estadio: Parque Palermo
Hora: 21:00
Árbitro principal: Kevin Fontes
Asistentes: Alberto Píriz y Nicolas Piaggio
Cuarto árbitro: Anahí Fernández
VAR: Diego Riveiro
Avar1: Santiago Fernández
Martes 31 de marzo:
Progreso vs. Liverpool
Estadio: Parque Paladino
Hora: 11:00
Árbitro principal: Leodán González
Asistentes: Agustín Berisso y Carlos Roca
Cuarto árbitro: Augusto Olmos
VAR: Diego Dunajec
Avar1: Marcelo Alonso
Defensor Sporting vs Albion
Estadio: Franzini
Hora: 16:00
Árbitro principal: Esteban Guerra
Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez
Cuarto árbitro: Leandro Lasso
VAR: Jonathan Fuentes
Avar1: Yimmy Álvarez
Así están las tablas de posiciones
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