Nacional le hará nuevos estudios a Luis Mejía y todavía no lo descartan para el debut de la Copa Libertadores

El llanto de Luis Mejía en el amistoso de Panamá contra Sudáfrica puso en jaque a todos los tricolores. El arquero fue titular en el amistoso que su selección empató el viernes, pero debió dejar el campo de juego antes de tiempo por una lesión. Muchas veces esa emoción corresponde a algo grave que siente el futbolista pero, esta vez, tuvo que ver con esa sensación de no poder aprovechar los minutos para buscar ser el golero titular de la selección centroamericana de cara al Mundial. Son muchas las vivencias de los jugadores, y se pasan miles de cosas por la cabeza, y algo así fue lo que le pasó a Mejía con su selección.

Se le realizaron estudios de imagen en Ciudad del Cabo y los resultados estuvieron ayer. Según pudo saber Ovación con fuentes cercanas al futbolista, el estudio no arrojó que fuera un desgarro, no hay una rotura de fibras visible. Lo que sí aparece es un claro edema, una contractura con una gran inflamación en la zona del posterior. El resultado le dio mayor tranquilidad al arquero, que en primera instancia pensó que podía ser algo más grave.

Panamá volverá a jugar este martes contra Sudáfrica (lógicamente Mejía no estará a la orden) y en Nacional esperan al guardameta para el jueves. Por ello, ya tienen planificado realizarle más estudios el viernes, para terminar de descartar que no haya sido un desgarro ya con la zona menos inflamada y ratificar lo que determinó la resonancia que se le realizó en Ciudad del Cabo.

Mejía no estará para jugar el viernes contra Central Español, y dependiendo de los nuevos resultados, habrá que evaluar si podría estar para el debut de la Copa Libertadores el miércoles de la próxima semana contra Coquimbo Unido. En filas tricolores todavía no lo descartan, más allá de que consideran que es difícil que pueda llegar porque, de confirmarse una simple contractura, igualmente sería riesgoso. En la undécima fecha del Apertura, el Bolso enfrenta a Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel.

En Nacional hay conformidad con el rendimiento de Ignacio Suárez y consideran que los buenos rendimientos del joven arquero mejoran el nivel de Mejía. Por otro lado, se dio por cerrada una posible contratación de Óscar Ustari, que lo habían evaluado como oportunidad de mercado.