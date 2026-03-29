Ignacio Suárez tuvo su gran noche en Nacional: el duelo especial con un delantero y su emotivo recuerdo
El joven arquero fue una de las figuras del tricolor, que derrotó 3-2 a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa y alcanzó los 16 puntos en el Torneo Apertura.
Justo cuando en la interna de Nacional se había encendido una alarma por la lesión de Luis Mejía representando a la selección de Panamá, Ignacio Suárez se llevó todos los reflectores del tricolor en el Estadio Charrúa.
Tuvo un duelo especial con el delantero Salomón Rodríguez y terminó saliendo airoso. Incluso el “9” le destacó su gran labor cuando, después de que le tapó un mano a mano, lo saludó en señal de aprobación. Cuando restaban ocho para el final, el atacante sacó una volea potente que iba directo al ángulo izquierdo, pero Suárez se lo volvió a impedir.
Ya en tiempo de adición, Franco Pizzichillo desbordó por la derecha, enganchó hacia el medio y le pegó con vehemencia al palo derecho, pero el arquero sanducero volvió a lucirse una vez más.
La jugada siguiente fue por el sector opuesto, pero tuvo la misma finalización: Pablo Siles le quiso reventar el arco desde media distancia y Suárez se estiró todo lo que pudo para tocarla con sus dedos y desviarla. El joven formado en la cantera del tricolor está muy identificado con el club, y no pudo evitar la emoción cuando el periodista le pidió mostrar la remera que lleva siempre por debajo de su camiseta cuando juega: “Es mi padre que falleció y lo llevo siempre. Él me dejó acá en Nacional y solo tengo palabras de agradecimiento”, le dijo a DSports.
Después hizo su propio análisis del desarrollo del encuentro: “Estoy contento por la victoria porque hicimos un esfuerzo enorme en el sintético ya que nunca jugamos en un piso como este y lo sacamos adelante”.
Consultado acerca de esas grandes intervenciones, el golero explicó: “En los últimos minutos es donde tenés que estar más concentrado”.
Y profundizó: “Se trabaja día a día para demostrar en cada partido. Hoy teníamos que buscar la victoria y la pudimos conseguir, por eso estamos muy contentos”.
Sobre la competencia por el puesto con Mejía, a quien le realizarán estudios esta semana para conocer la entidad de su lesión, Suárez afirmó: “La verdad que me siento bien. Con la salida de Luis me toca más participación pero me siento muy bien física y mentalmente. Lo estoy aprovechando al máximo”.
En lo que respecta al panameño, Jorge Bava transmitió tranquilidad en conferencia de prensa al considerar que se puede tratar de una distensión o un desgarro que “como máximo” le podría llevar unos 21 días.
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