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El País Ovación Fútbol

Ignacio Suárez tuvo su gran noche en Nacional: el duelo especial con un delantero y su emotivo recuerdo

El joven arquero fue una de las figuras del tricolor, que derrotó 3-2 a Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa y alcanzó los 16 puntos en el Torneo Apertura.

Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
Nahuel Casuriaga
29/03/2026, 03:30
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Ignacio Suárez, arquero de Nacional, tras contenerle un mano a mano a Salomón Rodríguez.
Ignacio Suárez, arquero de Nacional, tras contenerle un mano a mano a Salomón Rodríguez.
Foto: Leonardo Mainé.

Justo cuando en la interna de Nacional se había encendido una alarma por la lesión de Luis Mejía representando a la selección de Panamá, Ignacio Suárez se llevó todos los reflectores del tricolor en el Estadio Charrúa.

Tuvo un duelo especial con el delantero Salomón Rodríguez y terminó saliendo airoso. Incluso el “9” le destacó su gran labor cuando, después de que le tapó un mano a mano, lo saludó en señal de aprobación. Cuando restaban ocho para el final, el atacante sacó una volea potente que iba directo al ángulo izquierdo, pero Suárez se lo volvió a impedir.

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Ya en tiempo de adición, Franco Pizzichillo desbordó por la derecha, enganchó hacia el medio y le pegó con vehemencia al palo derecho, pero el arquero sanducero volvió a lucirse una vez más.

La jugada siguiente fue por el sector opuesto, pero tuvo la misma finalización: Pablo Siles le quiso reventar el arco desde media distancia y Suárez se estiró todo lo que pudo para tocarla con sus dedos y desviarla. El joven formado en la cantera del tricolor está muy identificado con el club, y no pudo evitar la emoción cuando el periodista le pidió mostrar la remera que lleva siempre por debajo de su camiseta cuando juega: “Es mi padre que falleció y lo llevo siempre. Él me dejó acá en Nacional y solo tengo palabras de agradecimiento”, le dijo a DSports.

Después hizo su propio análisis del desarrollo del encuentro: “Estoy contento por la victoria porque hicimos un esfuerzo enorme en el sintético ya que nunca jugamos en un piso como este y lo sacamos adelante”.

Una de las atajadas de Ignacio Suárez, arquero de Nacional, ante Montevideo City Torque.
Una de las atajadas de Ignacio Suárez, arquero de Nacional, ante Montevideo City Torque.
Foto: Leonardo Mainé.

Consultado acerca de esas grandes intervenciones, el golero explicó: “En los últimos minutos es donde tenés que estar más concentrado”.

Y profundizó: “Se trabaja día a día para demostrar en cada partido. Hoy teníamos que buscar la victoria y la pudimos conseguir, por eso estamos muy contentos”.

Sobre la competencia por el puesto con Mejía, a quien le realizarán estudios esta semana para conocer la entidad de su lesión, Suárez afirmó: “La verdad que me siento bien. Con la salida de Luis me toca más participación pero me siento muy bien física y mentalmente. Lo estoy aprovechando al máximo”.

En lo que respecta al panameño, Jorge Bava transmitió tranquilidad en conferencia de prensa al considerar que se puede tratar de una distensión o un desgarro que “como máximo” le podría llevar unos 21 días.

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