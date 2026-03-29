Jorge Bava: "Todos colaboraron, es importante para cuando no tengamos la superioridad que tuvimos el otro día"

Jorge Bava habló en rueda de prensa tras el triunfo de Nacional sobre Montevideo City Torque, donde destacó a como se "adaptó el equipo a diferentes circunstancias del partido". Además se refirió a la vuelta de Nicolás López y la lesión de Luis Mejía.

El DT fue crítico con el arranque: "No entramos bien o ellos entraron muchos más cómodos, nos costó ajustarnos a la cancha". Destacó como el equipo se "fue liberando de a poco" y felicitó al plantel por su adaptación al juego: "Quizás no pudimos desplegar el volumen todo el tiempo, sí por muchos momentos. Nos enfrentamos a un gran rival y el equipo se adaptó muy bien a diferentes circunstancias del partido, lo supo sacar adelante. Se adaptó a un sistema a lo último, que no tuvimos tiempo de trabajar, es gran virtud de ellos".

Consultado a la superposición de centrodelanteros, el DT explicó que "por momentos jugaron más por banda", en referencia a Gonzalo Carneiro y Tomás Verón Lupi, y agregó: "La idea es que cuando estemos en el último tercio, que Gonza (Carneiro) se cierre y esté cerca del área, al igual que Verón Lupi en este caso, para tener tres "9" cerca". "Son gente con mucho gol, mucho despliegue, mucha potencia física", destacó respecto a ellos.

Bava también hizo énfasis en el trabajo defensivo de los jugadores de ataque: "Esa es la idea a la hora de trabajar. Los felicito porque hicieron un esfuerzo enorme a la hora de defender, porque enfrentamos a un equipo que propone, juega bien, está aceitado, que está muy bien trabajado. El equipo se adaptó a muchas situaciones y me quedo con eso".

Respecto al ingreso de Agustín Rogel, el DT explicó: "Ellos iban mucho por banda, queríamos ajustar, tener duelos por fuera para evitar centros. Ellos ya tenían dos "9" definidos y era momento de defender bien esa fase del juego. El equipo se adaptó muy bien, minimizamos las chances, a no ser los tiros de media distancia, que tapó muy bien Nacho (Suárez). "Le dio mucha seguridad al equipo, estuvo sólido, sereno", enfatizó respecto al arquero. Consultado por Luis Mejía que sufrió una lesión con su selección, declaró que "se iba a realizar estudios hoy".

"Todo el equipo colaboró cuando tuvo que hacerlo, jugaron cuando se pudo. Eso marca que es un equipo y es importante para cuando de repente no tengamos la superioridad que tuvimos el otro día. Hay que trabajar, lo hicieron todos y nos vamos muy contentos", contó el ex Cerro Porteño, respecto al sacrificio defensivo.

Bava también se refirió a la llegada al gol de los delanteros, que destacó que es "importante" y dio el dato que "en estos dos partidos, todos los delanteros que les tocó estar en campo convirtieron". Consultado por la vuelta de Nicolás López, el entrenador contó que "quizás esta semana empieza a trabajar progresivamente".