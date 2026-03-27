Otro en sanidad: Nacional confirmó la lesión de Camilo Cándido, que había salido sentido ante Cerro Largo

Nacional comunicó el parte médico de Camilo Cándido, que salió lesionado en el primer tiempo, en el encuentro en el que el tricolor venció 3-0 a Cerro Largo. El lateral sufrió un desgarro muscular del recto anterior de cuádriceps izquierdo y se suma a la lista de ausencias, junto a Nicolás López y Maximiliano Silvera. Además, Luis Mejía encendió las alarmas al salir reemplazado entre lágrimas, en el primer tiempo del partido en el que Panamá igualó 1-1 ante Sudáfrica.

La noticia positiva para los tricolores es que recuperarán a Sebastián Coates y Juan Pintado. Recordar que Cándido había llegado al Bolso con una lesión muscular que lo tuvo ausente las primeras tres fechas del torneo, y del clásico del Torneo Apertura en adelante se afianzó como titular. En dicho sector, Jorge Bava hoy cuenta con Federico Bais como opción.

La alarma se enciende al estar Nacional a 12 días del debut en Copa Libertadores de visitante ante Coquimbo Unido, partido en el que no estará el ex Atlético Nacional, mientras que podría llegar al filo del encuentro ante Deportes Tolima en el Estadio Gran Parque Central, el 14 de abril.

Previamente, el Bolso tiene confirmados partidos frente a Montevideo City Torque, el sábado 28 de marzo en el Estadio Charrúa, y ante Central Español, el viernes 3 de abril, en el GPC.

El probable equipo para enfrentar a MCT

A la hora de delinear la oncena titular, en el arco estará Ignacio Suárez y Bava ya tiene a disposición al capitán Sebastián Coates después de dejar atrás el desgarro en los músculos isquiotibiales de su muslo derecho que sufrió el pasado 1 de marzo. Por tanto, se espera que reemplace a Tomás Viera y conforme la zaga junto con Agustín Rogel.

En el lateral derecho es probable que juegue Emiliano Ancheta, quien llega con rodaje y titularidad en los últimos tres partidos, aunque no hay que descartar a Juan Pintado considerando que ya cumplió con los plazos preestablecidos para una distensión muscular en isquiotibiales de muslo derecho.

En el sector izquierdo el técnico está obligado a cambiar teniendo en cuenta la lesión de Camilo Cándido. El juvenil Federico Bais, quien lo suplantó frente al Arachán, le ganaría la pulseada a Nicolás “Ojito” Rodríguez para jugar desde el arranque.

En tanto, en el medio repetirían Rodríguez, Boggio y Lodeiro, quien viene de estrenar su capitanía en el Bolso y redondear un gran compromiso. En la ofensiva volvería a estar Tomás Verón Lupi, quien viene de anotar y es el máximo artillero del equipo con tres goles, la misma cantidad que Maxi Gómez, que lo acompañaría junto con Gonzalo Carneiro, otro de los futbolistas de jerarquía a los que Bava apuesta a darle confianza dentro del plantel principal.