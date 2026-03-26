Liga Uruguaya de Básquetbol en vivo: la Liguilla juega su quinta fecha, con puntos pesados en juego

La Liguilla tiene a su fecha completa esta noche, donde se juegan tres partidos importantes en la carrera por el segundo puesto de la Liga Uruguaya de Básquetbol. A las 20:15 horas, Hebraica Macabi, que ya perdió la ventaja que sacó en el Clasificatorio, tendrá una durísima visita al Estadio Romeo Schinca de Peñarol, que puede quedar a tiro de asegurar el primer lugar. Julio Dutra, Aline García y Andrés Bustelo son los árbitros. A la misma hora, Nacional busca subirse a un último tren para seguir prendido a la pelea, visitando en el Estadio Óscar Magurno a un Defensor Sporting, que juega un punto vital para salir del fondo. Diego Ortiz, Gastón Rodríguez y Alejandra Godoy imparten justicia. El juego de fondo tiene un punto directo en disputa, entre Aguada y Malvín que se miden en el Estadio Propio Aguatero. El juego que inicia a las 21:15 tendrá como árbitros a Andres Bartel, Carlos Romero y Gonzalo Paz.

Los tres partidos irán a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los encuentros del torneo.

Además, el partido entre Aguada y Malvín se encontrará en la señal de VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y por Antel TV va gratis, para usuarios conectados a redes de Internet, de la empresa de telecomunicaciones uruguaya.

El Macabeo viene de capa caída, con tres derrotas consecutivas, que permitieron al azul de la Playa dar caza al segundo lugar rápidamente. El Carbonero, muy cerca de asegurar el "1", ganó 15 de los últimos 17 partidos, siendo Aguada su única bestia negra en esa racha.

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El Fusionado cosecha cuatro caídas en fila. Es el único sin triunfos en esta instancia, y no suma de a dos, desde el triunfo frente a Aguada, que le dio el pasaje a la Liguilla. Gonzalo Brea viene de recuperar en su último partido a Néstor Colmenares. El Bolso precisamente dejó atrás aquella aplastante victoria sobre Hebraica Macabi, y tras no poder ante Malvín, quedó casi sin margen de error, si quiere seguir peleando por el "2". Respecto a su último juego, el tricolor decidió jugar con Connor Zinaich, en lugar de Erik Thomas.

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El rojiverde es el único que consiguió pleno en esta fase. Tres triunfos consecutivos lo pusieron a tiro de ser escolta, el último con contundencia ante Defensor Sporting. En frente tendrá a un Playero que viene de dar el batacazo en cancha de Nacional y recuperarse de una estrepitosa caída ante Peñarol en el Juan Francisco Canil.

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