LUB en vivo: Goes lo dio vuelta y Urunday mantiene la diferencia; Biguá comienza ganándole a la UA

La quinta fecha del Reclasificatorio de la Liga Uruguaya de Básquetbol se juega completa, donde se puede determinar el descenso de Cordón, que recibirá a Urunday Universitario a las 20:15 horas en el Julio Zito, obligado a ganar. Arbitran Julio Dutra, Martín Rial y Gonzalo Paz. A la misma hora, Welcome juega prácticamente su último tren para quedarse en el círculo de privilegio, recibiendo a Goes en el Estadio Óscar Magurno. Imparten justicia Andrés Laulhe, Gonzalo Salgueiro y Álvaro Labiuza. A la hora 21:15, Biguá va por abrochar su clasificación a los playoffs, recibiendo a Unión Atlética, que prácticamente no tiene mañana para llegar a la postemporada. El arbitraje está a cargo de Andrés Bartel, Aline García y Nicolás Revetria.

Los tres partidos son transmitidos a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite la totalidad del torneo.

Además, el juego de fondo entre Biguá y Unión Atlética va en la señal de VTV, canal que se encuentra en la grilla de programación de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo, y por Antel TV va gratis, para los usuarios conectados a redes de Internet de la empresa de telecomunicaciones uruguaya.

Cordón 61-70 Urunday Universitario en vivo:

Mateo Sarni comenzó liderando desde la generación para darle una renta corta al Estudioso en el arranque. El base sumó además un triple y Nahuel Amichetti su mano a distancia, para que el verde entrara al primer descanso ganando 24-16.

Si bien el del Puente intentó traerlo con puntos de sus extranjeros, la visita siguió muy efectiva a distancia. La segunda unidad le trajo puntos también al de El Prado, conservando la renta ante un rival que siguió siendo sostenido por sus foráneos. 58-47 entró ganando al verde, al entretiempo.

La tónica se mantuvo en el tercero, donde Urunday Universitario, con triples, fundamentalmente en la mano de Santiago Massa, resistió las reacciones. Sarni siguió repartiendo y Bruno Curadossi en su reingreso, agregó su cuota en el goleo. Pero un triple de Thomas Araújo sobre la hora, le dio ilusión al albiceleste, que entró 70-61 abajo, de cara a los últimos 10 minutos.

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Welcome 63-70 Goes en vivo:

El Welcomense tuvo un sólido inicio, con Juan Martín Ortiz asumiendo, y un Arle Zaporta que aprovechó los espacios en la pintura para sumar. Temprano en el juego, el equipo de Reque Newsome logró abrir 10 de renta. La "W" mantuvo la facilidad para convertir, Rashad Hassan puso su cuota, y Ángel Arévalo sumó un triple. Troy Cracknell fue el último argumento para el Misionero, que se fue al primer descanso perdiendo 27-14.

Akia Pruitt empezó a sumar ante un equipo que perdió caudal ofensivo. Pero tras el minuto, Diego Pena García calentó la mano, para poner nuevamente la renta en doble dígito. Goes creció defensivamente y levantó los porcentajes para ponerse a tiro. 45-42 lideró el local al entretiempo.

Goes repartiendo los aciertos de sus manos a distancia, logró dar vuelta el partido y seguir de largo. El goleo dividido le permitió al Misionero ser un equipo difícil de defender, volvió a anotar 28 puntos en el chico, al igual que en el segundo, para abrir siete (70-63), con 10 minutos por jugar.

Welcome empezó a buscarlo con triples, sin efectividad, ante una hinchada que comenzó a apretar.

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Biguá 20-17 Unión Atlética en vivo:

El Pato tuvo en la mano de Gonzalo Iglesias, un mejor inicio del partido, con nueve de renta. Pero Ty Prince puso a competir a la UA, asumió y sumó, para ponerse a cinco (22-17), al primer descanso.

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