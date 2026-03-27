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El País Información Política

"Palazo en el lomo del laburante" y "se vino el guascazo": críticas al gobierno tras aumento de combustibles

El anuncio del gobierno sobre la suba de 7% del precio de nafta, gasoil y supergás generó críticas de dirigentes de la coalición y la defensa desde el FA por las medidas del Poder Ejecutivo.

El País
El País
27/03/2026, 18:46
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Estacion de servicio Axion
Pistero en estación de servicio cargando combustible.
Foto: Estefanía Leal/El País.

Dirigentes políticos del oficialismo y la oposición reaccionaron ante la decisión del gobierno de un aumento de 7% para naftas, gasoil y supergás debido al contexto de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, según explicaron en conferencia de prensa los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería).

"¡Se vino nomás! Primero de abril suben los combustibles", escribió el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva en su cuenta de X. Luego de escribir en esa red social que se iba a venir "el guascazo", cuando se anunció la reunión entre Oddone y Cardona.

Gobierno anunció aumento de 7% para naftas, gasoil y supergás debido a "circunstancias extraordinarias"

Para el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, la medida del gobierno significa "otro palazo en el lomo del laburante". "La falta de pericia y previsión de los burócratas, la paga el bolsillo de la gente. Cada litro más caro es menos trabajo, menos producción", aseguró el dirigente nacionalista.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez también cuestionó el anuncio del gobierno. "Es obvio que si sube el petróleo, suben los combustibles. No zafás. Lo que es “´raro´, como dice un amigo, es que cuando el petróleo baja, el gobierno del FA va por ajustes bimensuales (para hacer US$ 90 millones de caja) pero cuando sube, hacen ajustes mensuales… Bueno. No es tan raro", señaló el expresidente de Antel.

Oficialismo

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que "en medio de una crisis energética global sin precedentes, donde el petróleo sube más de 30% y en países de la región el impacto se traslada directo a la gente, Uruguay eligió otro camino: amortiguar el impacto". "Limitamos el aumento al 7%, protegiendo a la población y a la producción frente a un shock externo. Además, anunciamos medidas de apoyo al sector productivo y la decisión de que esto no impacte en el precio del boleto. Gobernar con responsabilidad es, sobre todo, cuidar a la gente", aseveró el jerarca de Estado.

Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Caggiani respondió a los cuestionamientos de Da Silva en X, señalando que "el incremento del precio de los combustibles es necesario gracias al Precio de Paridad de Importación que establecieron los cráneos en la Ley de Urgente Consideración". "¡Y antes era mensual!", acotó.

El senador nacionalista Rodrigo Blás salió al cruce de Caggiani ante esta afirmación: "Una vez más te confundes o equivocas o mientes o confundes. Tú sabrás. El precio siempre es político, el PPI es una referencia que transparenta". "Respecto a si es mensual o bimensual tu gobierno acaba de volver al mensual. Por último ¿a quién creerle? ¿Al gobierno que dice que la culpa es de la guerra o a ti que dices que la culpa es de la LUC ? Coherencia si es posible", afirmó Blás.

Por su parte, el senador frenteamplista Sebastián Sabini expresó: "Cuando hay revolución de la Matriz Energética se nota. Las energías renovables están ahorrando millones a la sociedad uruguaya".

Estaciones de servicio en Melo
Pistero cargando nafta super a automovil en estacion de servicio Ancap, foto Estefania Leal - Archivo El Pais
Estefania Leal/Archivo El Pais
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