"Palazo en el lomo del laburante" y "se vino el guascazo": críticas al gobierno tras aumento de combustibles

Dirigentes políticos del oficialismo y la oposición reaccionaron ante la decisión del gobierno de un aumento de 7% para naftas, gasoil y supergás debido al contexto de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, según explicaron en conferencia de prensa los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas) y Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería).

"¡Se vino nomás! Primero de abril suben los combustibles", escribió el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva en su cuenta de X. Luego de escribir en esa red social que se iba a venir "el guascazo", cuando se anunció la reunión entre Oddone y Cardona.

Se vino nomás !

Primero de abril suben los combustibles https://t.co/7mTI8MD1JQ — Sebastian Da Silva (@camboue) March 27, 2026

Para el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, la medida del gobierno significa "otro palazo en el lomo del laburante". "La falta de pericia y previsión de los burócratas, la paga el bolsillo de la gente. Cada litro más caro es menos trabajo, menos producción", aseguró el dirigente nacionalista.

Otro palazo en el lomo del laburante.



La falta de pericia y previsión de los burócratas, la paga el bolsillo de la gente. Cada litro más caro es menos trabajo, menos producción. — Nicolás Olivera (@OliveraPdu) March 27, 2026

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez también cuestionó el anuncio del gobierno. "Es obvio que si sube el petróleo, suben los combustibles. No zafás. Lo que es “´raro´, como dice un amigo, es que cuando el petróleo baja, el gobierno del FA va por ajustes bimensuales (para hacer US$ 90 millones de caja) pero cuando sube, hacen ajustes mensuales… Bueno. No es tan raro", señaló el expresidente de Antel.

Es obvio que si sube el petróleo, suben los combustibles. No zafás.



Lo que es “raro”, como dice un amigo, es que cuando el petróleo baja, el gobierno del FA va por ajustes bimensuales (para hacer USD 90 millones de caja) pero cuando sube, hacen ajustes mensuales…



Bueno. No es… https://t.co/vLTd3URKp8 — Gabriel Gurméndez (@ggurmendez) March 27, 2026

Oficialismo

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, destacó que "en medio de una crisis energética global sin precedentes, donde el petróleo sube más de 30% y en países de la región el impacto se traslada directo a la gente, Uruguay eligió otro camino: amortiguar el impacto". "Limitamos el aumento al 7%, protegiendo a la población y a la producción frente a un shock externo. Además, anunciamos medidas de apoyo al sector productivo y la decisión de que esto no impacte en el precio del boleto. Gobernar con responsabilidad es, sobre todo, cuidar a la gente", aseveró el jerarca de Estado.

En medio de una crisis energética global sin precedentes, donde el petróleo sube más de 30% y en países de la región el impacto se traslada directo a la gente, Uruguay eligió otro camino: amortiguar el impacto.



Limitamos el aumento al 7%, protegiendo a la población y a la… — Alejandro Sánchez (@pachasanchez) March 27, 2026

Por su parte, el senador frenteamplista Daniel Caggiani respondió a los cuestionamientos de Da Silva en X, señalando que "el incremento del precio de los combustibles es necesario gracias al Precio de Paridad de Importación que establecieron los cráneos en la Ley de Urgente Consideración". "¡Y antes era mensual!", acotó.

El senador nacionalista Rodrigo Blás salió al cruce de Caggiani ante esta afirmación: "Una vez más te confundes o equivocas o mientes o confundes. Tú sabrás. El precio siempre es político, el PPI es una referencia que transparenta". "Respecto a si es mensual o bimensual tu gobierno acaba de volver al mensual. Por último ¿a quién creerle? ¿Al gobierno que dice que la culpa es de la guerra o a ti que dices que la culpa es de la LUC ? Coherencia si es posible", afirmó Blás.

Que pasión meter manija @DCaggiani



Artículo 235



“La fijación de los precios de los combustibles derivados del petróleo será competencia del Poder Ejecutivo.”



“A tales efectos, el Poder Ejecutivo tomará como referencia el precio de paridad de importación.”



“La Unidad… https://t.co/TJlDISXuWD — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) March 27, 2026

Por su parte, el senador frenteamplista Sebastián Sabini expresó: "Cuando hay revolución de la Matriz Energética se nota. Las energías renovables están ahorrando millones a la sociedad uruguaya".

Cuando hay revolución de la Matriz Energética se nota.



Las energías renovables están ahorrando millones a la sociedad uruguaya. https://t.co/rsCitsta1n — Sebastián Sabini (@tatisabini) March 27, 2026