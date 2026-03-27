Gobierno anunció aumento de 7% para naftas, gasoil y supergás debido a "circunstancias extraordinarias"

Los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, e Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, brindaron este viernes una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para informar sobre la actualización del precio de los combustibles.

Al hacer uso de la palabra, Cardona señaló cuál fue el monitoreo con respecto a la situación de combustibles y medidas que el gobierno "decidió tomar". "Entendemos que es bueno poner en contexto la realidad que nos está aquejando, las medidas tienen que ver con el contexto mundial de la realidad que estamos viviendo", aseguró, con respecto a la guerra en Medio Oriente, la suba del petróleo y el cierre del estrecho de Ormuz.

Cardona sostuvo que "el precio del petróleo pasó de 70 dólares en febrero a más de 100 en marzo. Un aumento superior al 30%. Y un aumento mensual que es el más importante desde 1990". "Los precios de los combustibles han ido variando en el mundo, en la región", aseveró. En ese sentido, la ministra expresó que "considerando los precios de referencia para la fijación del precio de paridad de importación debería haber un 13% de aumento para la nafta y 44% para gasoil. La nafta 10, 15 pesos y el gasoil 20, 60 pesos."

"Frente a este contexto y realidad el gobierno resolvió implementar una estrategia de mitigación a esta realidad. Con las particularidades que tiene nuestro país. El gobierno cuenta con una metodología que establecía una fijación de precios bimensual y una franja con un techo y piso de 7%. Nos mantenemos en esa metodología, fijar el ajuste dentro de esa metodología, no salirnos, por más que la norma establece que en casos excepcionales podemos tomar otro tipo de decisiones", afirmó.

La titular de Industria dijo que se fijarán precios "de manera mensual, con la misma metodología del techo y piso de 7%". "Queremos evitar perjuicios para nuestro país", indicó Cardona, que expresó que se sostiene "el precio del boleto" de transporte colectivo.

Foto: MIEM.

Medidas

Por su parte, el ministro Oddone sostuvo que "estamos ante circunstancias extraordinarias" por lo que "hacemos un ajuste mensual, empezando en marzo". "El aumento para gasoil, supergás y nafta súper va a ser de 7%. Estamos haciendo uso de una facultad extraordinaria", indicó el titular de Economía.

Conferencia en vivo

El conflicto en Medio Oriente ha desatado una gran preocupación a nivel mundial por el eventual incremento del precio de los combustibles debido a que aumentó el precio de la principal materia prima: el petróleo. Los bombardeos cruzados entre Israel —con el apoyo de Estados Unidos— e Irán más el cierre del estrecho de Ormuz provocaron una escalada de más del 40% por barril, de unos US$ 70 a unos US$ 100, con variaciones diarias. Llegó a un pico de casi US$ 120 minutos después de los ataques a infraestructuras de energía.

Fernanda Cardona y Gabriel Oddone Foto: Darwin Borrelli

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