Encuesta de Equipos: el 37% de los montevideanos desaprueba gestión de Bergara en la IMM y el 28% la aprueba

La consultora Equipos Consultores publicó este viernes su última encuesta de opinión pública para conocer la evaluación de los ciudadanos de Montevideo respecto a la gestión del Intendente del departamento, el frenteamplista Mario Bergara.

La encuesta -contratada por la IMM para su monitor de opinión pública- sale a la luz un día después de que la consultora Cifra publicara su último estudio en el que dio a conocer que 52% de los montevideanos desaprueba la gestión del jerarca departamental.

De acuerdo a lo que informó Equipos, esta última medición fue realizada entre el 19 de febrero y el 6 de marzo de este año. La muestra fue de 402 casos, con un margen de error de ±4,8%.

Según Equipos, un 37% de los montevideanos encuestados desaprueba la gestión de Bergara. Un 28% ni aprueba ni desaprueba y otro 28% la aprueba. El 7% restante no sabe o no contesta.

La encuesta añade que entre quienes votaron al Frente Amplio en las pasadas elecciones nacionales, un 40% aprueba la gestión del intendente, frente a un 19% que la desaprueba.

Entre quienes votaron a la Coalición Republicana en las pasadas elecciones, un 69% desaprueba la gestión de Bergara, mientras que un 18% la aprueba.

Mario Bergara, intendente de Montevideo. Estefanía Leal/Archivo El País

El 44% de los encuestados desaprueba el funcionamiento de la Intendencia de Montevideo

Equipos también evaluó a la opinión pública con respecto al funcionamiento de la Intendencia de Montevideo (IM). Ante la consulta "¿Y Ud. aprueba o desaprueba la forma en que está funcionando la Intendencia de Montevideo?", los resultados arrojaron que el 44% de los encuestados desaprueban el funcionamiento de la comuna capitalina.

En tanto, un 23% ni aprueba ni desaprueba y un 26% la aprueba. El 7% restante no sabe o no contesta.

El 52% de los montevideanos desaprueba la gestión de Bergara en la IMM, según Cifra

La consultora Cifra publicó en la noche del jueves su última encuesta de opinión pública para conocer cómo evalúan los ciudadanos de la capital la gestión de Bergara al frente de la IMM.

"No le está yendo muy bien, se le han acumulado bastantes cosas en los últimos meses y eso está generando un alto nivel de desaprobación entre los montevideanos", comentó la directora de Cifra, Mariana Pomiés, en Telemundo (Canal 12).

"Es un balance muy negativo, son muchos más los juicios de desaprobación que los de aprobación", agregó.

De acuerdo a los datos allí presentados, el 52% de los montevideanos desaprueba la gestión de Bergara como intendente. Un 29% la valora positivamente, un 11% ni una cosa ni la otra y el restante 8% no opina.

Contenedor repleto de basura alrededor en Jacinto Vera, barrio de Montevideo, este martes 10 de marzo de 2026. Foto: El País

Incluso dentro de los votantes del Frente Amplio la disconformidad es importante: 40% desaprueba, 39% aprueba, 13% ni una cosa ni la otra y 8% no opina.

Entre quienes apoyan a los partidos de la Coalición Republicana, el descontento es todavía más alto: 73% desaprueba la gestión de Bergara, 15% la aprueba, 8% ni una cosa ni la otra y 4% no opina.