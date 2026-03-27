Letras de Montevideo cambiaron su imagen: el emotivo motivo detrás de la intervención artística en Kibón

El 2 de abril se conmemora el Día mundial de concientización sobre el autismo, una

fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2007, con el objetivo de promover el reconocimiento, la inclusión y el respeto a personas con trastorno del espectro autista (TEA).

Fue en 2021 que Uruguay estableció esta fecha como el Día nacional de la persona con trastorno del espectro autista, amparada por la Ley N.° 19 981. Esto con el fin de apoyar al colectivo a nivel nacional, reconociendo y alentando estas iniciativas mundiales de inclusión, solidaridad y empatía.

En este marco, la Intendencia de Montevideo (IMM) organizó una jornada de intervención artística en las letras de Kibón, que reflejan las perspectivas actuales del movimiento de personas autistas. La iniciativa contó con la presencia de seis colectivos sociales vinculados al autismo, en coordinación con la Secretaría de Discapacidad.

Las letras fueron pintadas por estos colectivos, personas con trastorno del espectro autista, familiares y público en general, junto a una muralista.

Mujer pintando el cartel de Montevideo por el día del autismo Foto: IMM

¿Cómo se vinculan los colores con las personas con TEA?

Los múltiples colores con los que se pintaron las letras de Montevideo representan la diversidad de experiencias dentro del espectro autista. Esa amplia variedad de formas de percibir, sentir, comunicarse y vincularse con el entorno y la sociedad en la que están inmersas las personas neurodivergentes con TEA.

A través de este acto, la IMM busca contribuir a una concientización que "no solo informe, sino que también respete, escuche y evolucione junto a las comunidades involucradas". Además, consideran fundamental acompañar los proyectos de estos colectivos, reconociendo sus trayectorias de lucha y su rol en la población uruguaya, para promover su visibilización.