La ONU declara la esclavitud africana como el crimen más grave: Uruguay votó a favor y Argentina en contra

La Asamblea General de la ONU declaró ayer miércoles a la trata de esclavos africanos como “el crimen más grave contra la humanidad”. La resolución fue adoptada entre aplausos con 123 votos a favor (entre ellos el de Uruguay), tres en contra (Estados Unidos, Israel, Argentina) y 52 abstenciones (entre ellas Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea).

El texto declaró “la trata de africanos esclavizados y la esclavización cosificada y racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad”.

También destacó el legado de la esclavitud a través de “la persistencia de la discriminación racial y el neocolonialismo” en la sociedad actual.

Además, puso foco en la escala del fenómeno, su duración, brutalidad y naturaleza sistemática, así como las consecuencias que aún son visibles en la actualidad.

Antonio Guterres, secretario general de la Organización para las Naciones Unidas (ONU). AFP fotos

“Fue un crimen contra la humanidad que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades”, dijo António Guterres, secretario general de la ONU.

Agregó que se debe “trabajar por la verdad, la justicia y la reparación”.

El presidente de Ghana, John Mahama, asistió a la sede de Naciones Unidas para respaldar la votación. Mahama es uno de los principales defensores de las medidas de reparación por la esclavitud en la Unión Africana. “La adopción de esta resolución sirve como una garantía contra el olvido”, dijo el mandatario africano.

La resolución fue más allá del simple reconocimiento y pidió a las naciones implicadas en la trata de esclavos que se comprometieran con la justicia restaurativa.

“Los responsables de la trata transatlántica de esclavos son conocidos: los europeos y Estados Unidos. Esperamos que ofrezcan disculpas formales a África”, dijo el martes a la AFP Samuel Okudzeto Ablakwa, ministro de Relaciones Exteriores de Ghana. Acusó a algunos de los responsables de “negarse a reconocer sus crímenes”.

Estados Unidos justificó su voto en contra, al calificar la resolución como “altamente problemática”. El embajador estadounidense, Dan Negrea, explicó que su país “no reconoce el derecho legal a reparaciones por daños históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en la época en que ocurrieron”. AFP