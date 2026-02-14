Día de las Cardiopatías Congénitas: Fundación Corazoncitos impulsa jornadas, un podcast y una campaña solidaria

Redacción El País

Cada 14 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, una fecha que busca visibilizar estas afecciones y subrayar la importancia de su detección temprana.

En Uruguay, las cardiopatías congénitas afectan a uno de cada 100 recién nacidos y se encuentran entre las principales causas de muerte neonatal.

La detección durante el embarazo resulta fundamental, ya que permite planificar el tratamiento de manera oportuna y garantizar que el niño llegue al parto en las mejores condiciones posibles, en el centro de atención adecuado y con un equipo médico preparado para su asistencia.

En este contexto, la Fundación Corazoncitos desarrolló una serie de acciones orientadas a la prevención, la concientización y el acompañamiento a las familias.

Ecografías fetales como herramienta clave

Entre las actividades realizadas, el pasado 11 de febrero se llevaron a cabo jornadas de ecografías fetales gratuitas destinadas a embarazadas con más de 18 semanas de gestación. Los estudios estuvieron a cargo del doctor Roberto Canessa, vicepresidente de la fundación, junto a un equipo médico especializado.

Las jornadas se realizaron el 11 de febrero en Montevideo, en la Casita Corazoncitos, y el 13 de febrero en Colonia del Sacramento, con el objetivo de facilitar el acceso al diagnóstico prenatal.

Información y acompañamiento a través del podcast

Como parte de las acciones de concientización, la fundación lanzó el podcast “Charlas al corazón”, un espacio pensado para acercar información clara, confiable y accesible sobre las cardiopatías congénitas.

A través de entrevistas y contenidos educativos, el podcast busca generar conciencia, derribar mitos y acompañar tanto a las familias como a la comunidad en general en la comprensión de esta problemática. El contenido se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Fundación Corazoncitos y próximamente también podrá escucharse en Spotify.

Una campaña solidaria para apoyar a las familias

En paralelo, y en el marco de esta fecha, la Fundación Corazoncitos impulsa una nueva edición de su campaña solidaria “Un lazo de amor”, en alianza con Tienda Inglesa. Durante estos días, el público puede colaborar adquiriendo una pulsera solidaria en las cajas de todas las sucursales de la cadena.

Los fondos recaudados serán destinados a apoyar los proyectos que lleva adelante la fundación, orientados a mejorar la atención y la calidad de vida de niños y niñas con cardiopatías congénitas en Uruguay, así como a fortalecer el acompañamiento y la contención de sus familias a lo largo de todo el proceso.