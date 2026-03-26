"Un balance muy negativo": el 52% de los montevideanos desaprueba la gestión de Bergara en la IMM, según Cifra

La consultora Cifra presentó este jueves su última encuesta de opinión pública para conocer cómo evalúan los ciudadanos de la capital la gestión de Mario Bergara al frente de la Intendencia de Montevideo (IMM).

"No le está yendo muy bien, se le han acumulado bastantes cosas en los últimos meses y eso está generando un alto nivel de desaprobación entre los montevideanos", comentó la directora de Cifra, Mariana Pomiés, en Telemundo (Canal 12).

"Es un balance muy negativo, son muchos más los juicios de desaprobación que los de aprobación", agregó.

De acuerdo a los datos allí presentados, el 52% de los montevideanos desaprueba la gestión de Bergara como intendente. Un 29% la valora positivamente, un 11% ni una cosa ni la otra y el restante 8% no opina.

Incluso dentro de los votantes del Frente Amplio la disconformidad es importante: 40% desaprueba, 39% aprueba, 13% ni una cosa ni la otra y 8% no opina.

Entre quienes apoyan a los partidos de la Coalición Republicana, el descontento es todavía más alto: 73% desaprueba la gestión de Bergara, 15% la aprueba, 8% ni una cosa ni la otra y 4% no opina.

Contenedor repleto de basura alrededor en Jacinto Vera, barrio de Montevideo, este martes 10 de marzo de 2026. Foto: El País

De acuerdo a lo expuesto por Pomiés, "se viene acumulando el enojo" y lo que más "molesta" está vinculado a la situación de la basura, principalmente entre los que viven en la zona costera de la capital.

La directora de Cifra explicó que la reforma del transporte no está logrando modificar esta valoración de la población y señaló que de noviembre 2025 a esta última medición, la desaprobación pasó de 39% a 52%. "Es de las gestiones peor valoradas de los últimos 30 años del Frente Amplio", comentó; pero aclaró que es consecuencia de un "cansancio generalizado" y ausencia de cambios.

La encuesta de Cifra fue realizada entre el 18 y el 27 de febrero.