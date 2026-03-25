Oficialismo dividido por túnel en 18 de Julio: MPP critica plan de Bergara y esto responde el intendente

La decisión que tomó el gobierno de descartar el túnel de 18 de Julio por la insistencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara, provocó opiniones divididas en el oficialismo. Dirigentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) que integran el Poder Ejecutivo o el Legislativo lamentaron que se haya dejado de lado una de las partes centrales del proyecto de reforma del sistema de transporte público en el área metropolitana, ya que el tramo soterrado en la principal avenida reducía más los tiempos de viaje que la nueva idea de hacer un corredor en superficie.

El resto del plan se mantiene igual: dos corredores que unen un intercambiador en Tres Cruces con El Pinar y Zonamérica. El tema era cómo sería la movilidad de los ómnibus articulados o biarticulados, del tipo BRT y con capacidad de hasta 200 pasajeros, en 18 de Julio. El Poder Ejecutivo planteaba soterrar al menos un tramo para agilizar la movilidad, pero Bergara lideraba una movida para evitar una obra de ese calibre al entender que las obras serían más duraderas y entorpecerían el tránsito y el comercio en la zona durante varios años. En contraposición, propuso hacer carriles exclusivos en superficie, siguiendo un esquema similar al que se aplicará en 8 de Octubre y Camino Maldonado y en Avenida Italia y Giannattasio.

Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y una de las personas que impulsó el proyecto original, dijo este miércoles que "se recibió una propuesta de la Intendencia de Montevideo (IMM) con variantes a lo que ya se había analizado" y ahora "se dio un tiempo para que efectivamente esa propuesta sea estudiada".

La ministra señaló que "es fundamental darle respuesta a la gente que es usuaria del sistema de transporte público", y en este sentido el plan original era "una propuesta importante", mientras que la de la IMM "no es que sea superadora, pero corresponde analizarla con seriedad".

El túnel, aseguró, "tenía atributos importantes que fueron evaluados y están puestos a la consideración de todos quienes quieran acceder a esa información".

Yamandú Orsi y Mario Bergara junto a la salida de un bar en Ciudad Vieja. Foto: Darwin Borrelli.

Previamente, otro jerarca emepepista cuestionó el plan de Bergara. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió el proyecto original para reformar el transporte metropolitano y señaló, en diálogo con Subrayado (Canal 10), que ese era mejor que el propuesto ahora por Montevideo porque reducía aún más los tiempos de viaje y revitalizaba el Centro de la capital.

"El tiempo que íbamos a ganar no es el que vamos a ganar si vamos por arriba", dijo y agregó que además "se resigna la valorización del espacio público de 18 de Julio porque ahora vamos a seguir teniendo transporte público por allí".

"Para el gobierno nacional se pierden o restringen atributos que tenía la propuesta inicial. Ir por arriba implica ver cómo funcionan los semáforos, cómo vamos a cruzar 18 de Julio, de qué manera, cómo impacta la sobrecarga o no de las vías alternativas. Hay un conjunto de temas que hay que resolver, pero lo cierto es que el proyecto tal cual estaba, con todos sus atributos, hoy es otro proyecto, que es mejor que lo que tenemos hoy, pero no mejor de lo que habíamos propuesto originalmente", concluyó.

Previamente una diputada del MPP, Julieta Sierra, había lamentado el cambio de postura. "Escuché con atención a muchas personas instruidas en el tema que daban cuenta de lo importante que era el túnel para la reducción significativa del tiempo viajando. Una lástima que no se lleve adelante, todas las grandes obras tienen polémica, a veces hay que animarse", escribió en su cuenta de X.

De todas formas, dijo que ahora es necesario dar "todo el apoyo para que la obra que se determine mejore las condiciones del viaje" de quienes usan el transporte público y conocen "en carne propia sus deficiencias".

Escuché con atención a muchas personas instruidas en el tema que daban cuenta de lo importante que era el túnel para la reducción significativa del tiempo viajando.



Una lástima que no se lleve adelante, todas las grandes obras tienen polémica, a veces hay que animarse.



Ahora,… https://t.co/QoFzoYNla2 — Julieta Sierra (@julietasierraf) March 24, 2026

La respuesta de Bergara: "Estábamos hablando de 3 minutos y medio de diferencia"

Bergara retrucó este miércoles, en rueda de prensa, que la diferencia entre un proyecto y otro era de solo tres minutos y medio en tiempo de viaje, y que un túnel no ameritaba ni los costos económicos ni la paralización de las actividades en la principal avenida durante dos o tres años.

"Se decidió un acuerdo entre gobierno nacional y las intendencias metropolitanas de avanzar en un proyecto amplio de movilidad metropolitana que incluye preferencia para el trasporte colectivo desde El Pinar y Zonamérica hasta Plaza Independencia, con BRT, ómnibus articulados y biarticulados con entre 170 y 200 personas. Ambos corredores convergen en el intercambiador de Tres Cruces y en 18 de Julio. Existían alternativas de 18 de Julio soterrado parcial o totalmente o hacerlo a nivel de superficie. En los intercambios técnicos planteamos la posibilidad de que era preferible hacerlo por superficie. No hay una propuesta perfecta o mejor que la otra. Todo tiene beneficios y desventajas", resumió el intendente

"El túnel generaba algunos minutos menos de tránsito, nuestras estimaciones era que estábamos hablando de 3 minutos y medio de diferencia. Obviamente implicaba un costo significativamente mayor. Todo el resto de las cuestiones son diseñables desde el punto de vista ingenieril y arquitectónico", añadió.

Bergara aseguró que no trabajó el tema como "una cuestión de disputa sino de encontrar el mejor proyecto posible".

"Todas las características fueron discutidas y tenían alternativas", explicó, y reconoció que el presidente le cedió "la mano derecha" en esta decisión porque "era primordialmente una cuestión del departamento"

También el intendente de Canelones, Francisco Legnani, dijo este miércoles que está "absolutamente conforme" con la decisión final que se tomó respecto del proyecto. Esto porque, a su entender, sigue siendo "una obra transformadora" que le va a "cambiar la vida a todos los vecinos del área metropolitana".

Túnel sí o túnel no, "era una decisión que había que adoptar para tener el proyecto integral y poder llevar adelante el proyecto ejecutivo, licitar y comenzar las obras en 2027 y tenerlas finalizadas en 2029".

"Quedaba definir esto, se definió y entendemos que es una obra absolutamente revolucionaria, transformadora, que va a generar 2.500 puestos de trabajo y le va a cambiar la vida a los vecinos del área metropolitana", reiteró, y recordó que así como quedó igual implica "bajar media hora los tiempos" desde El Pinar o Zonamérica hasta Ciudad Vieja.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, en entrevista con El País el 11 de marzo de 2026 Leonardo Mainé

Por qué se decidió no hacer el túnel en 18 de Julio y qué afectación tendrá sobre el plan original

La decisión de no hacer el túnel la tomó el presidente de la República, Yamandú Orsi, ante la insistencia del intendente de Montevideo. El jerarca de la comuna capitalina, quien de todas formas estaba a favor de la reforma del transporte público en el área metropolitana, aseguraba que hacer un tramo soterrado en 18 de Julio habría tenido consecuencias negativas para las personas que viven sobre la principal avenida o sus alrededores, o quienes trabajan allí, o quienes tienen sus comercios.

Un túnel habría implicado una obra más extendida en el tiempo en comparación con una obra para modificar la superficie, como indica el plan de la Intendencia de Montevideo (IMM). Según Bergara, los comercios no aguantarían dos o tres años con 18 de Julio en reconstrucción, y la movilidad durante ese tiempo en la zona sería caótica.

Para graficarlo, Bergara había dicho en entrevistas previas que lo importante del proyecto "no es solamente el último dibujo", es decir, cómo quedaría Montevideo después de las obras, sino "todo el proceso que tiene impactos muy fuertes" en los territorios en reconstrucción.

Estación sobre 18 de Julio y vista del espacio superficial de la avenida. Foto: render incluido en el proyecto enviado al BID

Este martes Bergara presentó a Orsi una propuesta alternativa al plan del gobierno en el aspecto medular: se propuso mantener todos los otros componentes —dos vías rápidas en los principales ejes troncales (Giannattasio / Avenida Italia y Camino Maldonado / 8 de Octubre), una estación multimodal en Tres Cruces y la circulación de ómnibus BRT— pero en lugar de soterrar 18 de Julio que se hagan arreglos y adaptaciones en la superficie.

A la IMM "no le convencía del todo el túnel, cosa que fue de recibo, y ahora aparece una propuesta que resuelve lo mismo de forma diferente", dijo el presidente en rueda de prensa, luego de más de dos horas de diálogo con los involucrados, que eran además de Bergara son el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry. Hubo, dijo, una "serie de posibles dificultades" que el equipo de Bergara "visualizaba" en la reforma del Ejecutivo, y eso se trasladó como un reclamo "legítimo" puesto que las intendencias son quienes deben "dar la última puntada" a una obra de estas características.

Ahora bien, esta propuesta de la comuna, que se esperaba desde el pasado jueves, "no tiene los atributos o las ventajas" que se conseguían con la opción del gobierno, y que tanto han promovido y defendido los expertos que trabajaron en el diseño de esta transformación durante estos meses. "Pero tiene otras" ventajas vinculadas al "tiempo de ejecución" de las obras y los "costos".

El presidente reconoció que los buses articulados irán "un poquito más lento" en la propuesta de Bergara en comparación con la propuesta del Ejecutivo, aunque de todas formas irán más rápido que hoy en día. "Para mí, cierra", insistió el mandatario, que solo en el alejado caso de que el plan de la IMM se torne "totalmente inviable" volvería a considerar la propuesta original, la que defendió el gobierno en primer lugar.

—¿Pero túnel no va a haber, entonces? —preguntó El País.

—Y si vos tenés a la Intendencia de Montevideo que no está de acuerdo... Es el dueño de la cancha.

Estación de Tres Cruces proyectada en la reforma del transporte metropolitano, según aparece en un documento del BID

Cómo es el proyecto para 18 de Julio que presentó Mario Bergara

Los ómnibus, en la propuesta de Bergara, tendrán carriles exclusivos y paradas cerradas cada cinco cuadras, aproximadamente. Con el fin de readaptar la avenida, se deberá hacer obras en veredas y mover la ciclovía a un costado para que los nuevos ómnibus circulen por el centro de 18 de Julio, según supo El País.

Además, los autos tendrán menos espacio y se deberá cambiar los sentidos de calles paralelas. No habrá más líneas de transporte público por esta avenida que no sean las de los BRT que llegarán desde Zonamérica y El Pinar, o que irán hacia allí.

Con el túnel la duración del viaje bajaba de 22 a siete minutos por toda la avenida. Con los BRT en superficie, este trayecto demoraría 15 minutos, según un informe de la empresa de movilidad urbana Redes que compartió el MTOP meses atrás.