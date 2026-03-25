El comentario de diputada del MPP por la decisión de no hacer túnel en 18 de Julio: "A veces hay que animarse"

La decisión de llevar a cabo la reforma del transporte metropolitano pero sin la obra de un túnel por 18 de Julio, como estaba prevista originalmente en los planes del Poder Ejecutivo, trajo repercusiones políticas. Algunos agentes de la oposición, que cuestionaban el tramo soterrado, celebraron la decisión, mientras que en el oficialismo surgieron voces que la lamentaron.

Es el caso de la diputada Julieta Sierra, del Movimiento de Participación Popular (MPP), que no solo es el sector mayoritario en las bancadas parlamentarias frenteamplistas sino que es el grupo con más dirigentes en el gobierno.

"Escuché con atención a muchas personas instruidas en el tema que daban cuenta de lo importante que era el túnel para la reducción significativa del tiempo viajando. Una lástima que no se lleve adelante, todas las grandes obras tienen polémica, a veces hay que animarse", escribió en su cuenta de X.

De todas formas, dijo que ahora es necesario dar "todo el apoyo para que la obra que se determine mejore las condiciones del viaje" de quienes usan el transporte público y conocen "en carne propia sus deficiencias".

Escuché con atención a muchas personas instruidas en el tema que daban cuenta de lo importante que era el túnel para la reducción significativa del tiempo viajando.



Una lástima que no se lleve adelante, todas las grandes obras tienen polémica, a veces hay que animarse.



Ahora,… https://t.co/QoFzoYNla2 — Julieta Sierra (@julietasierraf) March 24, 2026

Por qué se decidió no hacer el túnel en 18 de Julio y qué afectación tendrá sobre el plan original

La decisión de no hacer el túnel la tomó el presidente de la República, Yamandú Orsi, ante la insistencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara. El jerarca de la comuna capitalina, quien de todas formas estaba a favor de la reforma del transporte público en el área metropolitana, aseguraba que hacer un tramo soterrado en 18 de Julio habría tenido consecuencias negativas para las personas que viven sobre la principal avenida o sus alrededores, o quienes trabajan allí, o quienes tienen sus comercios.

Un túnel habría implicado una obra más extendida en el tiempo en comparación con una obra para modificar la superficie, como indica el plan de la Intendencia de Montevideo (IMM). Según Bergara, los comercios no aguantarían dos o tres años con 18 de Julio en reconstrucción, y la movilidad durante ese tiempo en la zona sería caótica.

Para graficarlo, Bergara había dicho en entrevistas previas que lo importante del proyecto "no es solamente el último dibujo", es decir, cómo quedaría Montevideo después de las obras, sino "todo el proceso que tiene impactos muy fuertes" en los territorios en reconstrucción.

Estación sobre 18 de Julio y vista del espacio superficial de la avenida. Foto: render incluido en el proyecto enviado al BID

Este martes Bergara presentó a Orsi una propuesta alternativa al plan del gobierno en el aspecto medular: se propuso mantener todos los otros componentes —dos vías rápidas en los principales ejes troncales (Giannattasio / Avenida Italia y Camino Maldonado / 8 de Octubre), una estación multimodal en Tres Cruces y la circulación de ómnibus BRT— pero en lugar de soterrar 18 de Julio que se hagan arreglos y adaptaciones en la superficie.

A la IMM "no le convencía del todo el túnel, cosa que fue de recibo, y ahora aparece una propuesta que resuelve lo mismo de forma diferente", dijo el presidente en rueda de prensa, luego de más de dos horas de diálogo con los involucrados, que eran además de Bergara son el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry. Hubo, dijo, una "serie de posibles dificultades" que el equipo de Bergara "visualizaba" en la reforma del Ejecutivo, y eso se trasladó como un reclamo "legítimo" puesto que las intendencias son quienes deben "dar la última puntada" a una obra de estas características.

Ahora bien, esta propuesta de la comuna, que se esperaba desde el pasado jueves, "no tiene los atributos o las ventajas" que se conseguían con la opción del gobierno, y que tanto han promovido y defendido los expertos que trabajaron en el diseño de esta transformación durante estos meses. "Pero tiene otras" ventajas vinculadas al "tiempo de ejecución" de las obras y los "costos".

El presidente reconoció que los buses articulados irán "un poquito más lento" en la propuesta de Bergara en comparación con la propuesta del Ejecutivo, aunque de todas formas irán más rápido que hoy en día. "Para mí, cierra", insistió el mandatario, que solo en el alejado caso de que el plan de la IMM se torne "totalmente inviable" volvería a considerar la propuesta original, la que defendió el gobierno en primer lugar.

—¿Pero túnel no va a haber, entonces? —preguntó El País.

—Y si vos tenés a la Intendencia de Montevideo que no está de acuerdo... Es el dueño de la cancha.

Estación de Tres Cruces proyectada en la reforma del transporte metropolitano, según aparece en un documento del BID

Cómo es el proyecto para 18 de Julio que presentó Mario Bergara

Los ómnibus, en la propuesta de Bergara, tendrán carriles exclusivos y paradas cerradas cada cinco cuadras, aproximadamente. Con el fin de readaptar la avenida, se deberá hacer obras en veredas y mover la ciclovía a un costado para que los nuevos ómnibus circulen por el centro de 18 de Julio, según supo El País.

Además, los autos tendrán menos espacio y se deberá cambiar los sentidos de calles paralelas. No habrá más líneas de transporte público por esta avenida que no sean las de los BRT que llegarán desde Zonamérica y El Pinar, o que irán hacia allí.

Con el túnel la duración del viaje bajaba de 22 a siete minutos por toda la avenida. Con los BRT en superficie, este trayecto demoraría 15 minutos, según un informe de la empresa de movilidad urbana Redes que compartió el MTOP meses atrás.