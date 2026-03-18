¿Túnel por 18 de Julio sí o no? El intendente de Canelones revela la condición clave para aprobar la obra

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó para este jueves una reunión con todos los actores involucrados en la reforma del transporte metropolitano que se proyecta para este período de gobierno. Uno de los participantes será el intendente de Canelones, Francisco Legnani, quien apuntó que ya es "tiempo de patear al arco" porque se vence el plazo marcado para definir el proyecto.

"La obra va mucho más allá del túnel, pero lo que está en discusión es esto y ya mandó planteó en fijar posición antes de marzo. Nos queda una semana y media de marzo", recordó el intendente en diálogo con Doble Click (FM Del Sol).

Consultado por si está a favor o no del soterramiento de la avenida 18 de Julio en Montevideo, Legnani fue claro: "En la medida que se baje la media hora que está planteada del Pinar a Ciudad Vieja, me me es indiferente si túnel sí o túnel no".

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, en entrevista con El País el 11 de marzo de 2026 Leonardo Mainé

"Entonces, si hay que hacer el túnel para bajar media hora o no hace falta, porque encontramos otra solución por arriba y efectivamente se baja esa media hora que está planteada, para mí es indiferente", agregó.

"Nosotros tenemos un cantero con pasto en el medio que va desde que arranca Canelones hasta el Pinar", planteo Legnani, en el contexto de que la obra dentro del departamento de Canelones no tiene mayor dificultad.

"Pero la obra es una. Entonces, vamos a sentarnos todos en la misma mesa mañana, vamos a ver cuáles son las alternativas planteadas y vamos a encontrar cuál es la mejor solución", agregó.

Ómnibus con nueva máquina de STM Foto: Archivo El País

Particularmente, detalló que el intendente de Montevideo, Mario Bergara, ha expresado sus reparos sobre la construcción del túnel "por la afectación que pueden tener los comercios en 18 julio". Sin embargo, por datos que ha recibido él, "no está todo roto 18 Julio durante 2 años, sino que se va abriendo y se va cerrando cuadra por cuadra".

"Vamos mañana a poner toda las barajas arriba de la mesa y vamos a tener que resolver", sentenció.

El plan de reforma del transporte metropolitano

La reforma que está preparando el Poder Ejecutivo incluye la instalación de un modelo BRT (bus rapid transit) para conectar Zonamérica y El Pinar con Ciudad Vieja. Ya hay consenso en que las dos líneas BRT irían por Camino Maldonado / 8 de Octubre y Giannattasio / Avenida Italia y que coincidirían en la zona de Tres Cruces. Allí se debería hacer una estación multimodal con pasajes subterráneos por los que podrían pasar ambas líneas.

Lo que todavía no está definido es qué pasa una vez que los BRT lleguen a la zona de Tres Cruces. Es decir, cómo irían hasta Plaza Independencia para ingresar luego a Ciudad Vieja. La opción con los tiempos de viaje más cortos es la que implica hacer un túnel completo por 18 de Julio, pero también se puede solo hacer un tramo o no hacerlo directamente.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, quiere que las obras se terminen en 2029. En octubre de ese año habrá elecciones nacionales y en mayo de 2030 elecciones departamentales. Desde la intendencia piden al Ejecutivo un plan de obras que marque los plazos. Si estos muestran que se llega a 2029 —algo que los estudios parecen indicar para finales de 2028 lo que corresponde a la principal avenida— con el túnel completo en todo 18 de Julio, se resolvería la principal preocupación de Bergara, pero igual habría reticencias.