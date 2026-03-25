Sánchez defendió proyecto original de túnel en 18 de Julio: “Mejoraba los tiempos" del transporte de pasajeros

El secretario de Presidencia Alejandro Sánchez defendió el proyecto original para reformar el transporte metropolitano que había sido elaborado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) con técnicos y apoyo del BID, y que incluía un túnel a lo largo de la avenida 18 de Julio exclusivo para ómnibus de pasajeros.

La Intendencia de Montevideo (IMM) presentó el martes un proyecto alternativo sin túnel, que fue aceptado por el presidente Yamandú Orsi y que respetaría la decisión de las intendencias involucradas en la reforma: Montevideo y Canelones.

Sánchez dijo a Subrayado (Canal 10) este miércoles que el proyecto original era mejor que el propuesto ahora por Montevideo porque mejoraba los tiempos del transporte de pasajeros y revitalizaba el Centro de la capital. De todas formas dijo que el actual proyecto, el que presentó el intendente Mario Bergara el martes a Orsi, "es mejor que lo que existe ahora en 18 de Julio".

Sánchez destacó que el proyecto original “tuvo mucho estudio, mucha investigación, un año y medio de trabajo de muchos técnicos en colaboración con el BID y otras instituciones”.

Ómnibus de transporte urbano circulando en el transito por Av. 18 de Julio. Foto: Leonardo Mainé

“Nosotros presentamos un proyecto que es integral, que implican los dos ramales más importantes, el de 8 de Octubre, que es donde está la mayor cantidad de pasajeros del transporte público, y el ramal del este, de Avenida Italia, que es donde está la mayor concentración de auto privado”, agregó.

Sánchez indicó que "si el transporte público iba soterrado, obviamente, sobre la superficie de 18 de Julio, que todos sabemos que se ha venido un poco a menos como una centralidad, se podrían hacer muchas inversiones inmobiliarias que podrían generar espacios de paseo, etcétera, que revitalizaran el Centro de Montevideo”. "El soterramiento tenía la capacidad de evitar la interrupción del sistema", aseveró.

Ómnibus en la Avenida 18 de Julio Foto: Darwin Borrelli

"Tiempo a ganar"

El jerarca también apuntó que con el carril exclusivo para ómnibus sobre 18 de Julio “se resigna tiempo”. “El tiempo que íbamos a ganar no es el que vamos a ganar si vamos por arriba. Se resigna la valorización del espacio público de 18 de Julio porque ahora vamos a seguir teniendo transporte público por allí, y esto modifica además la circulación de otras áreas de las calles de la ciudad, con otros temas”, aseguró Sánchez. La obra está prevista comience en 2027.

"Para el gobierno nacional se pierde o restringe atributos que tenía la propuesta inicial. Siempre lo planteamos, esto es un tema de los gobiernos departamentales, el gobierno nacional está tratando de ayudar. Ir por arriba implica ver cómo funcionan los semáforos, cómo vamos a cruzar 18 de Julio, de qué manera, cómo impacta la sobrecarga o no de las vías alternativas. Hay un conjunto de temas que hay que resolver, pero lo cierto es que el proyecto tal cual estaba, con todos sus atributos, hoy es otro proyecto, que es mejor que lo que tenemos hoy, pero no mejor de lo que habíamos propuesto originalmente”, concluyó.

Por qué se decidió no hacer el túnel en 18 de Julio y qué afectación tendrá sobre el plan original

La decisión de no hacer el túnel la tomó el presidente de la República, Yamandú Orsi, ante la insistencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara. El jerarca de la comuna capitalina, quien de todas formas estaba a favor de la reforma del transporte público en el área metropolitana, aseguraba que hacer un tramo soterrado en 18 de Julio habría tenido consecuencias negativas para las personas que viven sobre la principal avenida o sus alrededores, o quienes trabajan allí, o quienes tienen sus comercios.

Un túnel habría implicado una obra más extendida en el tiempo en comparación con una obra para modificar la superficie, como indica el plan de la Intendencia de Montevideo (IMM). Según Bergara, los comercios no aguantarían dos o tres años con 18 de Julio en reconstrucción, y la movilidad durante ese tiempo en la zona sería caótica.

Para graficarlo, Bergara había dicho en entrevistas previas que lo importante del proyecto "no es solamente el último dibujo", es decir, cómo quedaría Montevideo después de las obras, sino "todo el proceso que tiene impactos muy fuertes" en los territorios en reconstrucción.

Este martes Bergara presentó a Orsi una propuesta alternativa al plan del gobierno en el aspecto medular: se propuso mantener todos los otros componentes —dos vías rápidas en los principales ejes troncales (Giannattasio / Avenida Italia y Camino Maldonado / 8 de Octubre), una estación multimodal en Tres Cruces y la circulación de ómnibus BRT— pero en lugar de soterrar 18 de Julio que se hagan arreglos y adaptaciones en la superficie.

Yamandú Orsi en rueda de prensa Foto: Estefanía Leal

A la IMM "no le convencía del todo el túnel, cosa que fue de recibo, y ahora aparece una propuesta que resuelve lo mismo de forma diferente", dijo el presidente en rueda de prensa, luego de más de dos horas de diálogo con los involucrados, que eran además de Bergara son el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry. Hubo, dijo, una "serie de posibles dificultades" que el equipo de Bergara "visualizaba" en la reforma del Ejecutivo, y eso se trasladó como un reclamo "legítimo" puesto que las intendencias son quienes deben "dar la última puntada" a una obra de estas características.

Ahora bien, esta propuesta de la comuna, que se esperaba desde el pasado jueves, "no tiene los atributos o las ventajas" que se conseguían con la opción del gobierno, y que tanto han promovido y defendido los expertos que trabajaron en el diseño de esta transformación durante estos meses. "Pero tiene otras" ventajas vinculadas al "tiempo de ejecución" de las obras y los "costos".

El presidente reconoció que los buses articulados irán "un poquito más lento" en la propuesta de Bergara en comparación con la propuesta del Ejecutivo, aunque de todas formas irán más rápido que hoy en día. "Para mí, cierra", insistió el mandatario, que solo en el alejado caso de que el plan de la IMM se torne "totalmente inviable" volvería a considerar la propuesta original, la que defendió el gobierno en primer lugar.

—¿Pero túnel no va a haber, entonces? —preguntó El País.

—Y si vos tenés a la Intendencia de Montevideo que no está de acuerdo... Es el dueño de la cancha.

Cómo es el proyecto para 18 de Julio que presentó Mario Bergara

Los ómnibus, en la propuesta de Bergara, tendrán carriles exclusivos y paradas cerradas cada cinco cuadras, aproximadamente. Con el fin de readaptar la avenida, se deberá hacer obras en veredas y mover la ciclovía a un costado para que los nuevos ómnibus circulen por el centro de 18 de Julio, según supo El País.

Además, los autos tendrán menos espacio y se deberá cambiar los sentidos de calles paralelas. No habrá más líneas de transporte público por esta avenida que no sean las de los BRT que llegarán desde Zonamérica y El Pinar, o que irán hacia allí.

Con el túnel la duración del viaje bajaba de 22 a siete minutos por toda la avenida. Con los BRT en superficie, este trayecto demoraría 15 minutos, según un informe de la empresa de movilidad urbana Redes que compartió el MTOP meses atrás.