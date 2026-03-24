Reforma del transporte: Orsi anunció que IMM presentó propuesta alternativa sin túnel en 18 de Julio

El presidente Yamandú Orsi se refirió este martes en rueda de prensa al proyecto de movilidad que calificó como “muy ambicioso”, y que incluye dos ejes troncales clave: avenida Italia–8 de Octubre y Camino Maldonado–Avenida Giannattasio. Según explicó, uno de los puntos centrales de definición era cómo resolver el tramo sobre la Avenida 18 de Julio, dado que el sistema llega hasta Plaza Independencia.

Orsi señaló que inicialmente se evaluó la posibilidad de soterrar la avenida, realizando un túnel, pero esa alternativa encontró objeciones por parte de la Intendencia de Montevideo. A partir de esos planteos, se solicitó al equipo técnico de la comuna capitalina que elaborara una propuesta alternativa que trabajara a nivel de superficie.

“El planteo de la intendencia no tiene, a nuestro entender, las ventajas que ofrece el túnel, pero presenta otras vinculadas a los tiempos de ejecución y a los costos”, sostuvo el mandatario. En ese sentido, explicó que la propuesta implica intervenciones relevantes en distintos sentidos de circulación de la ciudad. No habrá soterramiento de ómnibus en 18 de Julio. Montevideo propuso y se aceptó el sistema BRT con carriles exclusivos, así como estaciones de ascenso y descenso. "Salvo que la propuesta de Montevideo sea inviable", no habrá soterramiento, dijo Orsi.

Una mujer en un monopatín en la ciclovía de 18 de Julio. Foto: Ignacio Sánchez.

Dos propuestas

El presidente indicó que la solución presentada por la intendencia resuelve el trazado completamente en superficie e incluye un corredor exclusivo por 18 de Julio, manteniendo la misma cantidad de paradas previstas en el diseño original.

“Hoy podemos decir que tenemos dos propuestas arriba de la mesa. Fue de recibo la alternativa de Montevideo para resolver el mismo problema, pero de forma diferente”, aseveró. Por otro lado, Orsi dijo que la propuesta de la IMM "mantiene la ciclovía", por lo que no se prevé quitar autos de la avenida.

El mandatario señaló que los técnicos deberán "avalar que esta propuesta funciona" y "elaborar un proyecto ejecutivo, haciendo consultas con instituciones". "El 99% de las cosas estaría resueltas", aseguró. Además, indicó que "la complejidad de la obra en Tres Cruces es la misma con o sin soterramiento".

El presidente expresó que las obras comenzarán en 2027. "Cualquiera de los dos escenarios son mejores a lo que tenemos hoy", explicó Orsi.