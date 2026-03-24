“Abrazarse a la dictadura” y “mala imagen”: PC contra FA por visita a Díaz-Canel en Cuba y encuentros con Correa

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) se reunió este martes para discutir la visita de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, quien se reunió con dirigentes del Frente Amplio (FA), incluida la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y el encuentro de una delegación frenteamplista con el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en la isla caribeña.

En declaraciones posteriores, el senador y secretario general del PC, Andrés Ojeda, expresó su “amplio rechazo” sobre ambas visitas.

“La realidad es que vemos que altas autoridades del partido de gobierno reciban al expresidente de un país latinoamericano condenado, nada más ni nada menos que por corrupción y por haber robado a los ecuatorianos en los tiempos que fue presidente, le hace muy mal a la imagen del Uruguay”, dijo, en referencia al encuentro de Correa con Cosse y con el presidente del FA, Fernando Pereira, quien además encabezó la delegación que viajó a Cuba.

El dirigente colorado sostuvo que “ir a respaldar y abrazarse con la dictadura cubana a esta altura le hace muy mal a la imagen democrática del Uruguay”, también con respecto al relacionamiento con países como Estados Unidos. Así, sostuvo que los colorados están “bien lejos de los Correa y de la dictadura cubana”.

Según Ojeda, la visita de Pereira fue “muy inconveniente” y acotó que, de haber sido autoridades del gobierno de Yamandú Orsi, habría sido “escandaloso” y hubiera implicado “llamados parlamentarios automáticos y directos”.

Correa está requerido por la Justicia de Ecuador por una condena a ocho años de cárcel por corrupción. Actualmente reside en Bélgica, país que le otorgó asilo político; estuvo en Uruguay hasta el domingo.

Durante su estadía, según supo El País por parte de fuentes políticas, el gobierno ecuatoriano estuvo pendiente de su actividad y agenda mediática, principalmente a la luz de su encuentro con Cosse, y que evaluaba expresarse al respecto. La Embajada ecuatoriana en Uruguay confirmó a El País que realizaron un “seguimiento” del expresidente.

Desde la sede diplomática dijeron ahora a El País que se mantuvieron al margen ya que los encuentros fueron “responsabilidad de un sector político”. Correa se reunió con Pereira, el senador frenteamplista Óscar Andrade, y el exsenador Rafael Michelini, líder del sector Nuevo Espacio.

Tuvo un encuentro con la vicepresidenta Cosse el jueves pasado en la Huella de Seregni; la entrevistó para su programa de streaming “Conversando con Correa”, de la cadena televisiva RT (Russia Today). En esa ocasión, fuentes del entorno de la vicepresidenta indicaron a El País que no se trató de una “reunión política”, pues Correa fue en su calidad de entrevistador y no de dirigente.

“Uruguay y Ecuador son históricamente amigos, cooperamos y compartimos una excelente relación”, afirmaron desde la embajada.

Cardama y reforma del CPP

Ojeda también se refirió a la comisión parlamentaria que investiga el caso Cardama y dijo que a sus miembros se les remitió información que, para su “absoluta sorpresa”, tiene incluida la denuncia que el Estado Uruguayo y la Presidencia de la República “en aquella caminata en cadena nacional hicieron el secretario de Presidencia (Alejandro Sánchez) y el prosecretario de Presidencia (Jorge Díaz) donde denunciaban un montón de delitos”.

“Nunca la hicieron pública. Yo la pedí a través de dos vías, el pedido parlamentario y también el acceso ciudadano a la información, y el gobierno me la niega diciendo que tiene un impedimento legal, porque el Código del Proceso Penal (CPP) prohíbe, lo cual es cierto, que se le dé información que está en una carpeta fiscal a personas ajenas a la investigación. Pero ahora ese argumento parece que no vale a la hora de mandárselo a una investigadora parlamentaria que tiene la misma calidad parlamentaria que tenemos nosotros. Yo no veo en ningún lado que la ley diga que esta reserva que establece la ley cae si se la pide el Parlamento”, aseveró.

El senador colorado criticó que “están violando la propia reserva que ellos mismos establecieron”, lo cual “tiene responsabilidades eventuales a nivel civil, administrativo y hasta penal”. Consultado al respecto, manifestó que el partido va a evaluar tomar medidas ante lo que consideró “reservas antojadizas”: “Reservar una denuncia que publicitaron en todos los canales para después darla con la otra mano me parece una tomada de pelo”.

Por otro lado, Ojeda aludió a la reforma del CPP que propondrá el gobierno y anunció que propondrá “consagrar la figura de la querella de parte o el querellante, como hay en otros países”.

“En Uruguay para que te avance un proceso penal tiene que tomarlo un fiscal, hacer lo propio y avanzar. Como parte, tenés una actividad relativamente limitada para participar. En otros países, en Argentina por ejemplo, si el fiscal decide no perseguir, un denunciante con su abogado puede seguir adelante hasta el final”, explicó el legislador.