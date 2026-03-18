La reunión de tres dirigentes del Frente Amplio con Rafael Correa en un restaurante de Carrasco

El expresidente de Ecuador Rafael Correa viajó a Uruguay y se reunió con dirigentes del Frente Amplio. Según supo El País, una de las instancias fue una cena que tuvo lugar en la noche de este martes en Manzanar, un restaurante de Carrasco. Allí se juntó con el presidente de la fuerza política oficialista, Fernando Pereira.

De la reunión también participaron Rafael Michelini, líder del sector Nuevo Espacio, y Daniel Mariño, secretario político del Frente Amplio.

Michelini, consultado por El País, mencionó que "Correa vino a trabajar a Uruguay, a hacer unos reportajes para el canal que él tiene", pero en el medio aprovechó también para tener algunas reuniones políticas. Según contó, en la conversación se tocaron "todos los temas habidos y por haber", desde "cómo es la situación de persecución en Ecuador" a "la situación del mundo y la preocupación por la paz".

Por otro lado, "le pidió a Fernando (Pereira) un detalle de cómo es el Frente Amplio, porque es una organización política muy admirada en el exterior".

Previamente, Correa se había reunido con dos de los principales dirigentes del Partido Comunista del Uruguay: el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el senador Óscar Andrade. "Siempre se pasa bien en Uruguay", dijo tras esa reunión a Subrayado (Canal 10).

El expresidente de Ecuador se reunió también con la exvicepresidenta Lucía Topolansky, referente del Movimiento de Participación Popular (MPP), y entrevistará para su podcast a la vicepresidenta Carolina Cosse y a Michelini. Además, manifestó que le hubiese gustado reunirse con el presidente, Yamandú Orsi, pero entiende que por agenda sería difícil concretar el encuentro. Asimismo aseguró que vino a Uruguay "por trabajo para hacer entrevistas" y que es parte de su forma "de ganarse la vida parcialmente". Su programa de streaming se llama Conversando con Correa.

Aseguró que "el Frente ha hecho mucho bien a Uruguay". "Uruguay es el país más desarrollado o menos subdesarrollado de América Latina y de la región", remarcó. "Que en las últimas cinco elecciones haya ganado cuatro veces la izquierda es muy esperanzador", enfatizó.

Correa sostuvo que 2025 "fue un año difícil", porque "en tres semanas murieron dos grandes amigos, maestros" en relación al fallecimiento del papa Francisco el 21 de abril y del expresidente José Mujica el 13 de mayo.

Los expresidentes de Uruguay y Ecuador, José Mujica y Rafael Correa. Foto: Archivo

Rafael Correa aseguró que su condena es "una payasada"

Correa fue condenado en Ecuador por cohecho agravado en el caso “Sobornos 2012-2016”, una trama en la que -según esa investigación- se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.

En ese mismo caso de corrupción fue condenada una veintena de personas, entre ellas quienes fueran altos funcionarios, como el exvicepresidente Jorge Glas, quien recientemente salió en libertad gracias a un polémico habeas corpus, mientras otros cumplen prisión y algunos se fugaron, principalmente a México.

Rafael Correa, expresidente de Ecuador.

El exmandatario defiende su inocencia y critica que fuera vinculado al proceso por US$ 6.000 que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido.

La sentencia en su contra fue ratificada en última instancia en 2020, lo que además lo inhabilitó para desempeñarse en cargos públicos. La Fiscalía ecuatoriana sostiene que los implicados pidieron sobornos por casi US$ 7,6 millones.

En Uruguay, Correa dijo que "en absoluto" se siente condenado y que es "una payasada" el pronunciamiento judicial en su contra. "El sistema de Justicia ecuatoriano está considerado entre los peores del mundo; nuestro juicio y condena es una payasada", afirmó.

"¿Usted cree que Europa va a darle el asilo político a un corrupto?", se preguntó sobre su situación, ya que reside en Bélgica.

"Es tan burda la persecución que (Interpol) ha rechazado decenas de peticiones de alerta roja, que es la orden de captura internacional, a mí y a todos los involucrados en ese caso, porque es una verdadera payasada, pero eso tenemos que enfrentar", aseveró.